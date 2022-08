Olyan bulit csapott a Cimbaliband a Szentkútnál, hogy sokaknak táncolni lett volna kedve. A Szentkúti esték sorozathoz a kápolna-domb ad szabad teret, a vígság határa a csillagos ég. A Cimbaliband sodró etnojazz muzsikája ültében mindenkit megmozgatott, a nagy tájegységeinkre vitt, de a magyar területeken túlra is. Élmény, miként szól például a moldvai csángó és az ír kelta zene összerakva; de az is, hogy az együttes frontembere, Unger Balázs úgy bírja dalra a közönséget, hogy előénekel a férfiaknak, és a nőknek is.