Elfogadták a képviselők a Vasivíz ZRt. 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét – ebben a bekötések cseréje és hálózat-korszerűsítés is szerepel. Döntöttek az önkormányzati víziközmű-vagyonnal kapcsolatos integrációs programról is: a város térítésmentesen az államnak adja át a tulajdonában lévő 0,7 százalék részét – erről két tartózkodással határoztak.

Bérleti/vételi ajánlatot nyújt be Vép a TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt.-hez a Takarékbank 40 négyzetméteres helyiségére vonatkozóan. Szóba került a bankautomata ügye is: az OTP-vel tárgyalt Kovács Péter polgármester. Mint kiderült, a regionális igazgatóság engedélyezte, hogy ATM-et telepítsenek Vépen, amit valószínűleg a Coop áruház falába építenek be – közölte a polgármester.

Fotós: Szendi Péter

Napelemes kis erőművek építése kapcsán adott be kérelmet két cég is az önkormányzathoz. Ezekhez a szabályozási terv módosítására van szükség. Mindkét kérelmet elfogadták, elindítják a módosítás folyamatát, és önkormányzati szempontból kiemelt beruházásként kezelik a fejlesztéseket. Lezárult a rendezésiterv-módosításra indított partnerségi egyeztetési eljárás, ami a fotovoltaikus naperőmű, valamint a Porpác–Vép kerékpárút miatt vált szükségessé – ez is napirenden szerepelt. Kérelemmel fordult Véphez Csonka Ernőné: elhunyt festőművész férje hagyatékát szeretné a későbbiekben Vépen elhelyezni. Szándéknyilatkozatot kért, hogy befogadná-e az önkormányzat a képeket. Szeptemberben pontosítják a feltételeket, döntött a testület.

Az intézmények energiahatékonyságára vonatkozó javaslatokkal, elképzelésekkel érkeztek a képviselők és a vezetők a találkozóra. A helyiségeket, ahol nem kell feltétlenül folyamatos fűtésről gondoskodni, időszakosan minimális fűtési igénnyel üzemeltetnék. Megvizsgálják, milyen díjakkal lehet a művelődési ház helyiségeit, a sportpályákat kiadni úgy, hogy az a költségeket fedezze. Az egyesületektől, személyektől, amelyek belépődíjat szednek rendezvényeikre, mindenképpen bérleti díjat kérnek. A bálok sem lesznek ez alól kivételek: ha egy összejövetel bevételt produkál, legalább a rezsiköltséget meg kell téríteni. Az étkezés térítési, házhozszállítási díjaiban is lehet változás.

A következő testületi ülésre olyan megoldást dolgoznak ki, ami már több konkrétumot tartalmaz az intézményekre vonatkozóan – hangzott el. Ami biztos: a bölcsődén, az óvodán és a gondozási központon – a gyermekeken és az időseken – nem spórolnak. Sikeres energetikai pályázatukkal kapcsolatban elindítják a közbeszerzést, a tervezést és a műszaki ellenőrzést – ajánlatkérésekről is döntöttek a képviselők. A napirendi pontok tárgyalása után Kovács Péter polgármester bejelentette: második félévi prémiumára nem tart igényt. A zárt ülésen kitüntetési javaslatokról tárgyaltak a képviselők.