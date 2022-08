Pukler Krisztián, a büki roma önkormányzat elnöke beszédében kiemelte a hagyományok fontosságát, sajnálva, hogy a mai fiatalokat ez nem érdekli. Amint mondta: „Hívjanak bennünket tovább is cigányoknak, de számoljanak el a legendákkal!” – vagyis ne csak negatív jellemzést adjon a közvélemény a cigányokról, hanem a pozitív tetteiket is vegye számba, hiszen ott voltak a háborúkban is, és ugyanazért a hazáért harcoltak. Dr. Németh Sándor Bük polgármestere megfogalmazta: a mai ember feladata, hogy az emlékezetet vigye tovább, hiszen akik gyerekek voltak a holokauszt idején, ma már azok is elmúltak nyolcvan évesek, lassan nem lesz senki, aki megerősítené vagy cáfolná, mit éltek át akkor a romák.