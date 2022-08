Augusztus 5. és 14. között országszerte több mint 80 helyszínen várják csillagászati bemutatókkal amatőr és hivatásos csillagászok az érdeklődőket az Egy hét a csillagok alatt elnevezésű programsorozaton. Ma este a szombathelyi obszervatóriumban is lesz csillagnézés.

Az eseményt a nagy népszerűségre való tekintettel immáron harmadik alkalommal rendezik meg az augusztusi csillaghullás időszakában. A kezdeményezés célja, hogy minél többen ismerjék meg az éjszakai égbolt csodáit - tájékoztatták az MTI-t a szervezők pénteken. A szervezők tájékoztatása szerint idén minden eddiginél több program várja az érdeklődőket az eseménysorozat 10 napja alatt, országszerte mintegy 180 programot hirdettek meg a csatlakozó amatőr és hivatásos csillagászok 85 helyszínen. Az égbolt felfedezésére egyaránt lehetőség lesz a városok fényszennyeződésétől távol a természet éjjeli nyugalmában és egy-egy nyüzsgő település járdáján is.

A pécsi Zsolnay Negyed planetáriumi előadásai, a Zselici Tájvédelmi Körzet, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park varázslatos éjjeli csillaghullás-tárlata, a káptalantóti meteoritsimogatás és a kiszombori kukoricalabirintus éppúgy a programok között szerepel, mint a Békés Megyei vagy Szentesi Városi Könyvtár bemutatói és a csillagképek zavartalan tanulmányozása a csokonyavisontai fás legelőn. Az eseménysorozathoz a nagy csillagvizsgálók is csatlakoztak, így lesznek programok a Bükki Csillagdában, a Pannon Csillagdában és a Svábhegyi Csillagvizsgálóban is.

"A sokféle helyszín és program is arra mutat rá: a csillagok észlelése, az univerzum kutatása éppolyan színes és izgalmas lehet, mint maga az égbolt" - írták a szervezők. Az eseménysorozathoz idén is csatlakozott a Cepheus Amatőrcsillagász Társaság, illetve a SkyGrót Csillagász Társaság, és a határon túl is lesznek programok a Csallóközi Észlelők Baráti Társaságának szervezésében. A tájékoztató szerint augusztus első és második hetében különösen jó alkalom nyílik arra, hogy az égi jelenségeket megfigyeljük: nemcsak a Hold és az óriásbolygók, de a szemet gyönyörködtető mélyég-objektumok és a Perseidák hullócsillagzápora is színesítik majd az éjszakai égboltot.

A csillagászati bemutatók helyszíneiről és a programokról az esemény Facebook-oldalán, valamint az MCSE honlapján és a interaktiv térképen tájékozódhatnak az érdeklődők. Az Egy Hét a Csillagok Alatt programsorozatot két szegedi csillagász, Barna Barnabás (a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, a Csillagvizsgáló blog szerkesztője) és Ordasi András (szabadúszó csillagász, tudománykommunikátor, a Chillagász Brand kreatív igazgatója) indította két évvel ezelőtt azzal a szándékkal, hogy a laikusok számára is megmutassák az ég csodáit és az amatőrcsillagászat lehetőségeit, illetve hogy összefogják a bemutatóhelyeket és az amatőr csillagászokat.

Tavaly a rendezvényen országszerte csaknem tízezren vettek részt. A közlemény szerint a szervezők továbbra is várják mindazon egyesületek, csillagvizsgálók, baráti körök, amatőr- vagy kutató csillagászok jelentkezését, akik szívesen szerveznének csillagászati bemutatókat, legyen szó távcsöves észlelésről vagy a városi fényektől távoli közös hullócsillaglesről. A program támogatói a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, a Svábhegyi Csillagvizsgáló, a Magyar Csillagászati Egyesület és a Budapesti Távcső Centrum. Az esemény a tudomány eredményeinek népszerűsítésére kiírt NKFIH Mecenatúra pályázat keretében valósul meg.