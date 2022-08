Káldy Márton hegedű, Somogyi Zénó gitár, Somogyi Barnabás zongora és Recsnik Milán dob – Marci 17 évesen a rangidős, a művészeti szakgimnáziumban tanul; Zénó és Barnabás 14 éves ikertestvérek, a Neumann-iskolában osztálytársuk a 13 éves Milán. Elmondásuk alapján Buti Zsanett zenetanár fejéből pattant ki a zenekar ötlete: Barni a tanítványa, de a többieket is ismerte. Ő lett a menedzserük, összetartja, szakmailag támogatja a csapatot és fellépéseket szervez nekik. A múlt hétvégére mindjárt kettőt.

Nem mindennapi felállás a fiúké, akiket szombat este a Csónakázótónál lévő étterem teraszán faggattunk.

– The River, ezt a nevet választottuk magunknak. Áramlunk mi is együtt, mint a folyó. Amikor júliusban próbálni kezdtünk, álmunkban sem hittük, hogy augusztusban két helyen is zenélhetünk – mesélik.

A májusi Agora – Gyermek Művészeti Fesztivál után júniusban Zénó és Barni duóban szerepelt a szombathelyi Szentivánéjen. Utána csatlakozott hozzájuk a barátjuk, Milán, aztán jött Marci, így állt össze a zenekar. – Ismert számokat, örökzöldeket játszunk, amik több korosztályt megszólítanak. A repertoárunk most 15 szám, később remélhetőleg lesznek saját szerzeményeink is. Úgy választottunk dalokat, hogy mind a négy hangszer tudjon érvényesülni. A hegedű a legtöbb számban szólózik, a vokált helyettesíti; van, amelyikben a dob hangosabb vagy a gitárszólók, vagy egy időben ketten-hárman. Mióta megtudtuk, hogy közönség előtt játszunk, minden nap próbáltunk, volt, hogy 6-8 órán keresztül – mondják, és kiderül, Barnabás és Zénó nagypapája ajánlotta fel, hozzá mehetnek: az unokái egykori gyerekszobáját alakították át próbateremmé.

A fiúk kritikusak magukkal, sokat kell még gyakorolniuk, de így is nagyon lelkesek, jobban sikerült az első fellépés, mint várták. Egymásra tudtak hangolódni, a második blokk, főleg a Bohemian Rhapsody pedig még az elsőnél is jobban szólt. Szeretnék, ha minél többen megismernék őket, és hálásak a menedzserüknek és családjaiknak a mostani felejthetetlen nyárért.