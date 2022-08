– A tudatos tervezés a szerencsés véletlenekkel találkozott a virágosításban - mondta Tóth Balázs polgármester, hozzátéve: a villanyoszlopokra helyezett muskátlis kosarak mára szervesen beépültek Vasvár városképébe. A rózsák telepítése azonban viszonylag új, néhány éves folyamat eredménye.

– A rózsa tartós, szép, évelő növény, sokan szeretik – sorolta a polgármester. A virágosításnál előnyben részesítik az évelőket, bár egynyáriakból is kerülnek a köztéri virágládákba növények.

Az első rózsaszigetet az egyik gyógyszertár előtti részen alakították ki, szív alakú virágágyásban. Ezt követte a volt orvosi rendelő előtti rész virágosítása rózsákkal. Ugyancsak kerültek rózsák egy mulcsozott földszigetre a Barabás István-szobornál, a Körház közelében. Itt is kisebb rózsakert alakult ki. Most a a Fő téren, a régi ABC előtt is készült rózsaágyás. A tervek szerint évente újabb helyekre telepítenek rózsakertet.

És hogy mi köze mindehhez a véletlennek és szerencsének? Az első rózsasziget telepítésének idején kaptak egy telefont a 8-as főút melletti települések, köztük Vasvár is. Arról értesítették a városvezetőket, hogy érkezik egy kamionnyi rózsa, amit nem sikerült értékesíteni, lehet vásárolni belőle. Vasvár az ajánlatra igent mondott, néhány száz tövet sikerült így jutányosan beszereznie a városnak. Később egy rózsanemesítő is megkereste az önkormányzatot kedvezményes ajánlattal, tőle is vásárolt az önkormányzat. Vasváron folytatódik a virágosítás, bár a karbantartás, öntözés, metszés, gyomlálás nem kis feladatot és anyagi terhet ró az önkormányzatra. A virágok gyomtalanításához például nagy segítség, hogy a városnak van aprítógépe, amellyel a levágott faágakból, nyesedékekből mulcs készül.