Számos autós csalódottan távozott az Egészségügyi Alapellátó mögötti parkolóból ottjártunkkor, hiába kerestek, nem találtak szabad parkolóhelyet, folytathatták a „helyvadászatot”. A Markusovszky utcában ugyancsak végig kocsik álltak egymás mögött. Ilyen egy átlagos szerda reggel a regionális feladatokat ugyancsak ellátó Markusovszky-kórház környékén. Az ügy nemcsak a szombathelyieket érinti, hanem mindenkit, aki a kórház ellátási területéhez tartoznak: árnyas parkoló vagy lakóépületek létesülnek a régi strand területén. Emlékeztetőül: Vas megyében aktív kórházi betegellátást csak a Markusovszky-kórház végez.

- Augusztus 31. van, az ominózus adásvételi szerződés végdátuma, amit a városvezetés a beruházóval kötött erre a területre – kezdte szerda reggeli sajtótájékoztatóját Illés Károly, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője és a kórházzal szemben lévő telekre mutatott. Megismételte: hibás döntés volt az egykori önkormányzati területet értékesíteni.

- Arra szólítjuk fel Nemény Andrást, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, az 1500 aláírónak, a város lakosságának és a kórház látogatóinak hallgassa meg szavát, és folytasson tárgyalásokat a beruházóval – hangsúlyozta Illés Károly, aki arra is kitért, hogy a beruházó cég képviselője úgy nyilatkozott: elfogadja Gulyás Gergely miniszter szóban és írásban tett ígéretét a parkoló építéséhez várható kormányzati támogatásra.

Ehhez kapcsolódóan Lendvai Ferenc felelevenítette: több mint 1500-an – köztük kórházi és mentőszolgálati dolgozók, környéken lakók – írták alá azt a petíciót, amiben a tervezett lakóépületek helyett árnyas parkolót kértek. - Mellettük állunk, és ezért is kezdeményezte Hende Csaba, a város országgyűlési képviselője, hogy eljár a kormánynál az árnyas parkoló megvalósulásáért. Most is nagy itt a forgalom. Nagy képzelőerő nem kell, hogy mi lenne, ha ide a beruházó által tervezett 20 lakásos társasház 40 autóval bekerülne. Megmozdulni nem lehet majd – fogalmazott Lendvai Ferenc.

A városvezetés lapzártánk előtt kevéssel válaszolt. Azt írták, az Egészségügyi Alapellátó mögötti 46 parkoló építésére rendelkezésre állnak az engedélyek. Megtudtuk azt is, kormányforrás helyett ezt városi pénzből valósítanák meg. Úgy tűnik, ezzel ellöki a kormány segítő kezét a baloldali városvezetés, a másra és máshol is felhasználható városi pénzt parkolóra költik. Az nem derült ki a közleményből, de a régi strand területéről, úgy tűnik, lemondanak. Ott a tervek szerint egy 20 lakásos társasház, több üzlet és teremgarázsok épülhetnek.