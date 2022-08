Az ünnepségen Tálas József, a szombathelyi Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának igazgatója köszöntötte a megjelenteket. - Rendhagyó a mai alkalom, hiszen először tartunk közös tanévnyitót a Szombathelyi Egyházmegyéhez tartozó köznevelési intézmények vezetőinek, pedagógusainak, munkatársainak. Ezt hagyományteremtő szándékkal tesszük - mondta az igazgató, majd azt is kiemelte, hogy ezúttal szentmisével megerősítve kezdik a tanévet.

Ezután két vers hangzott el Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak előadásában, majd dr. Székely János adott hálát Istennek a közös tanévkezdésért. A főpásztor felidézte gyermekkorát, elmondta, hogy maga is egyházi iskolába járt, ahol sok verset tanult, így szép magyar szóval, és emberi érzésekkel is gazdagodott. - Az egyházi iskolák nagy kincsek, és az a céljuk, hogy ne csak ismereteket adjanak át, hanem azt is megtanítsák, hogyan kell emberhez méltó módon élni. Ötven, esetleg száz év múlva pontosan látható lesz majd ennek az eredménye társadalmi és lelki szempontból is - fogalmazott a megyéspüspök, aki Keresztelő Szent János életéről is beszélt, hiszen éppen az ünnepélyes tanévnyitó napján - augusztus 29-én - van Keresztelő Szent János emléknapja.

A tanévnyitó második részében Nagy Péter, a Pécsi Egyházmegye közoktatási munkatársa tartott előadást a családi életre nevelés témakörében. Az ünnepség a Püspöki Palotában zárult, ahol egy kis frissítővel várták a pedagógusokat.