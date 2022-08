Omega-ünnep az Őrségben

A hatvanéves Omegát háromnapos zenefolyammal ünneplik augusztus 12- 13-14-én Őriszentpéteren, ahol a hazai rock neves előadói is fellépnek.

2022-ben nagyszabású jubileumi koncerttel ünnepelte volna az Omega együttes fennállásának 60. évfordulóját. Kóbor János váratlan halála keresztülhúzta ezt – és minden további színpadra lépés esélyét az Omega számára. A hajdani ötösfogatból már csak ketten maradtak, a hiányzók nem pótolhatók. Egy különleges eseménnyel kívánják orvosolni a hiányt: a 60 évből 60 dalt választottak az életműből, amelyeket a rock-szcéna képviselői szólaltatnak meg.

Omega-koncert – ez már csak emlék

Forrás: Dallos István / MW-archív

Az Omega élő tagjai mellett az előadók között lesz Bródy János, Földes László Hobó, Frenreisz Károly, Nagy Feró, Tolcsvay László, Zalatnay Sarolta, a B52 formáció és a 100 Folk Celsius. A következő generációt képviseli az Anna & The Barbies és az Iván & The Parazol. Az Omega-szigetek című akusztikus összeállítás Szirtes Edina Mókus hangszerelésében szólal meg, Básits Branka, Csordás Levente, Kollár-Klemencz László, Másik János és az Anima Musicae vonós kamarazenekar közreműködésével. A legfiatalabb generációt az Új-Babylon tribute zenekar és a Kőbányai Zenei Stúdió hallgatóiból összeálló formációk képviselik.

KONCERT

VASI-HEGYHÁT

Komolyzene könnyedén címmel rendeznek templomi hangversenyeket a Vasi-Hegyhát kis templomaiban. Csehimindszenten augusztus 13-án 16.30-kor kezdődik a koncert Schubert, Uccellini, Pleyel műveiből a Fodor Trió előadásában. Ugyanezt a műsort Nagytilajban augusztus 13-án 18.30-kor hallhatja a közönség.

GENCSAPÁTI

A gencsapáti szentkút csodatévő forrásra épült, a Szentkúti esték koncertsorozat is a „tiszta forrásból” merítkezik. A Szűzanya kertjében évente népzenei-világzenei koncerteket szerveznek, idén augusztus 14-én, vasárnap 19.30-kor a Cimbaliband Szabadon című előadását láthatják-hallhatják az érdeklődők. A koncert a népzene, a klasszikus zene és a jazz találkozása lesz, igazi etnojazz csemege. A Cimbaliband közel 15 éves múltja alatt minden esetben a népzene, az élő zene népszerűsítése a cél. Hungarikum a hangszerük, a cimbalom, és figyelmük középpontjában a közönséggel való megismertetése áll. A banda minden tagjának erős személyes kötődése van az autentikus magyar népzenéhez, többen a mai napig is művelik, oktatják ezt a műfajt is, a világzene mellett.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY

Az Emlékmű-dombon augusztus 12- én, pénteken 20.20-kor A dal ugyanaz marad címmel klasszikus koncertfilmekből, zenés filmekből és magyar vígjátékokból összeállított kertmozisorozatban: Mamma mia 1., Mamma mia 2. Augusztus 13-án, szombaton 20.20-kor az István a király, aztán a The Wall című filmet láthatja a közönség. Csónakázótó-sziget: augusztus 13-án, szombaton 15 órakor Zöld sziget – környezettudatos családi délután.

Az árnyas Zöld szigeten interaktív ökojáték, észpörgető feladatok, átmozgató sportfoglalkozások, újrahasznos játszóház, babasarok és színpadi előadások várják a kicsiket és nagyokat. Vendégek: Kereplő Színház – A Nap, a Hold és a Csillag megszabadítása című előadása, Kassai Anita – A békakirály – mesefoglalkozás, Kalimpa Színház – Gesztenyefa-palota – mesekoncert, InciFinci gyermekfoglalkoztató – Kukkants bele – interaktív játék, Ökolabirintus – mesés környezetvédelmi útvesztő, a Vasi Állatvédők Egyesülete és a Vasi Zöldek közreműködésével.

Kalandváros. Idén ünnepli 20. születésnapját az ország legnagyobb szabadtéri játszótere, a szombathelyi Kalandváros. Augusztus 12-13-án a létesítményt üzemeltető Szova Nonprofit Zrt. és az Agora Savaria kétnapos, nagyszabású rendezvénnyel teszi emlékezetessé a jubileumot az Érezd Szombathelyt! programsorozatban. Lesznek kézműves-foglalkozások, sportvetélkedők, kishuszár-program, koncertek, táncház, bábszínház és még sok más meglepetés.

Bohém Közösségi Klub (Thököly utca 14.). A L.É.T. Szombathelyért Egyesülettel összefogva indítja útjára a klub hagyományteremtő szándékkal a Bohém Versfesztivált, amelynek elsődleges célja, hogy a Vas megyében élő és alkotó, feltörekvő költőknek biztosítson bemutatkozási lehetőséget. Az augusztus 13-án 17 órakor kezdődő esemény három szekcióból áll össze: az első részben a beérkezett verseket olvashatják fel a kiválasztott fiatalok, ezután egy kötetlenebb beszélgetés következik, ahol az ifjú alkotókkal az ismert kortárs költők beszélgetnek. A fesztivált a Rózsabors Műhely koncertje zárja.

MAGYARLAK

A művelődési házban és környékén augusztus 13-án, szombaton rendezik meg a Magyarlaki Kulturális és Hagyományőrző Fesztivált. 11 órakor szentmise a katolikus templomban, 14.30-kor ebéd, 15 órakor megnyitót mond Monek Dávid polgármester. 15.05-kor Horváth Tibor – jó ebédhez szól a nóta, 16.05-kor hastáncbemutató, 16.40-kor Kelta Álom – ír sztepp tánccsoport, 17.15-kor Slágeer Tibó, 18.30-kor Crazy Little Queen Tribute Band. 21 órától bál, zenél: Éder Gabee.

GERSEKARÁT

Strand: augusztus 13-án, szombaton 15 órától strandfesztivál a tavon. Veterán autó- és motorkiállítás, 17 órától a Novel Zone együttes lép fel, 20 órától a Karthago együttes játszik. KEMESTARÓDFA A Kemestaródfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 125. évfordulóját ünnepli: augusztus 14-én, vasárnap 14 órától a faluközpontban tábori szentmise, amelyet Fekete Szabolcs Benedek püspök celebrál. Közreműködik Szentgotthárd Város Fúvószenekara és az Ungaresca Néptáncegyüttes.

SÉ

Falunapot és gyerkőcfesztivált rendeznek

Óriáscsúszda, légvár, fa körhinta, trambulin, rodeóbika és dotto is várja a séieket. A sportpályán filmvetítéssel kezdődik pénteken a programsor. Szombaton a 9 órai faluébresztőt családi verseny és erős emberek versenye követi. 15 órakor óvodabemutatkozóra várják az érdeklődőket, majd egymást követik a zenés produkciók: 15.30-kor a Csillagvirág citerazenekar, 16 órakor a Toronyi asszonykórus, majd a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület kórusa, a Balett Kislányok és az Energy táncscsoport, a Pásztorházy György gitárosegyüttes szórakoztatja a közönséget.

18.15-kor Nagy Róbert polgármester mond köszöntőt, 19.20-kor a Restart zenekar ad műsort, amelyet musicalválogatás követ Szűcs Enikő Flóra színésznő előadásában, majd Kozma Orsi 21.15-kor lép színpadra. Az este záróbuliján DJ Széllinger szolgáltatja a zenét. Vasárnap 15.30 és 16.30 között interaktív gyerekműsorral várják a legkisebbeket, amelyet kutyás, lovas és WRC-kisautóbemutató követ. 20 órakor Sipos F. Tamás koncertjén mulathatnak a séiek.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY

Savaria Múzeum nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. A Sisi – királyné feketén-fehéren című tárlat a királyné alakját hozza közelebb a látogatókhoz és árnyalja az eddig megismert képet. A kiállítás augusztus 28-áig látogatható. Smidt Múzeum: nyitva kedd–szombat 10–17 óráig. Dr. Smidt Lajos, nyugalmazott kórházigazgató, sebész főorvos Szombathely városának és Vas megye közönségének ajándékozta értékes magángyűjteményét, amelyben számos történelmi személyiséghez és művészhez kötődő emlék található: bútorok, festmények, üvegek, porcelánok, ötvösművek, hangszerek, kéziratok, viselettörténeti anyag és óragyűjtemény várja a múzeumlátogatókat.

Iseum Savariense: kedd–vasárnap: 10–17 óráig. Az Isis savariai otthona című kiállítás, amely az Iseumban talált leletek mellett az antik ember mindennapjait átszövő magánés hivatalos vallásosság emlékeit interaktív formában tárja a látogatók elé. Augusztus 13- án 15 órától Genius Savariae – Szentléleky Tihamér élete és munkássága címmel tart ingyenes tárlatvezetést Szentkúty Viola. A neves régész, Szentléleky Tihamér hosszú és kalandos életpályájának egyik legfontosabb helyszíne Szombathely, a savariai Isis-szentély volt. A helyreállított Iseum állandó kiállításának kutatástörténeti részében tekinthető meg a régész hagyatékának néhány jeles darabja, amelyekkel az ásató régész, múzeumalapító és vezető, egyben pedig kiváló kultúraszervező emléke előtt tiszteleg az utókor.