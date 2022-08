Mesics Ferenc, Nemesmedves polgármestere üdvözölte a megjelenteket az átadón, majd megköszönte V. Németh Zsolt támogató hozzállását az elnyert pályázatokkal kapcsolatban, merthogy az összesen 30 millió forintos forrás nagy dolog falu életben, és rámutat arra, hogy a kormány a legkisebb településekről sem feledkezik meg.

A 25 lelket számláló Nemesmedves megközelítőleg 15 millió forintot fordíthatott területkarbantartó eszközök vásárlására. A Magyar Falu Program támogatásából egy 50 lóerős traktort, hótolót, sószórót, szárzúzót és szállító ládát vett a település A tavaly elnyert belügyminisztériumi forrásból pedig egy 370 méteres belterületi útszakasz újulhatott meg, erre szintén majdnem 15 millió forintot költhetett a falu.

Forrás: Szendi Péter

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta hogy a Magyar Falu Program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a legkiebb településre is jutott frrás, ezt bizonyítja Nemesmedves példája is. - A következő évi költségvetésbe is beterveztük a Magyar Falu Programot, így a vidék fejlesztésére újabb pályázati kiírások jelennek majd meg - mondta a képviselő.