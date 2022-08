Megyénkben több impozáns középület is díszvilágítást kap, hogy látványukban az arra sétálók sötétedés után is gyönyörködhessenek. A megváltozott rezsidíjak miatt azonban húsba vágó kérdéssé vált ezek esetében is a fenntartási kiadások áttekintése. Nem csoda, ha az új helyzetben már más szempontok határozzák meg a döntéseket. Fényárban úszik az Octopus víztorony Szombathelyen, több száz méterről is látni az épület kecses formáját. Vajon így lesz-e ez a jövőben is?

Kérdéseinkkel, amelyek a sportház díszvilágítására is vonatkoztak, az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nkft. ügyvezetőjéhez, Horváth Zoltánhoz fordultunk. Megtudtuk: az intézmény épületeinek energiafogyasztását a telepített napelemek nagyrészt fedezik. „Ennek ellenére átfogó módon, az Agora valamennyi épületében vizsgáljuk az energiafogyasztás csökkentésének lehetőségeit” – írta Horváth Zoltán, akitől így nem kaptunk biztos igen választ kérdésünkre, megmarad-e a díszvilágítás.

Időszakosan lekapcsolhatják a Savaria Múzeum épületeinek – a Szombathelyi Képtár, az Iseum, a Kisfaludy Sándor utcai központi épület és a Smidt Múzeum – díszvilágítását – derült ki a múzeumigazgató szerkesztőségünknek küldött válaszából. „Sajnos az energiaárak bizonytalan alakulása miatt korlátozással és hoszszabb távú szüneteltetéssel is számolnunk kell” – közölte Csapláros Andrea.

Sötétbe borul a sárvári Nádasdy-vár is. Kondora István polgármester arról tájékoztatott: augusztus végén terjeszti a képviselő-testület elé javaslatát.

– A Nádasdy-vár díszvilágítása megszűnik, azt a terveink szerint csak a nagyobb ünnepek alkalmával világítjuk meg. A többi középület esetében most mérjük fel, hogy milyen kilowattóra fogyasztásokat értek el az első fél évben – tudtuk meg Kondora Istvántól.

Hozzátette: – Az alapellátások – vagyis az orvosi, a bölcsődei és az óvodai ellátás – nem sérülhetnek a döntések nyomán. Rangsorolni kell, hogy mi az, ami fontos, és mi az, amit tudunk nélkülözni.

Celldömölkön évtizedek óta fáklyaként világít a trianoni emlékmű a Ság hegyen. Fehér László polgármester érdeklődésünkre hangsúlyozta: év végéig még érvényes a villamosenergia-beszerzésre vonatkozó szerződésük. Terveik szerint továbbra is kivilágítják a trianoni emlékművet, ott korábban energiatakarékos égőket helyeztek el. Kitért arra is: náluk is számolnak már minden intézményben. Így a posta előtti csobogó világítása is terítékre került. Valószínű, hogy rövidebb időre kapcsolják fel majd a lámpákat, és nem egész éjjel világítanak. A városházát pedig már régóta csak ünnepi alkalmakkor világítják meg. Nemcsak itt spórolnak, hanem rendezvényeiket is „szűkebb” programkínálattal hirdetik meg – tudtuk meg.

A toronyi plébániához tartozó templomokban a sekrestyések augusztus eleje óta csak harangszóra kapcsolják fel a reflektorokat, égőket – erre kérte őket Haller László plébános: – Főként a hívek adományaiból gazdálkodunk, ezért sem pazarolhatunk. Mindenki megértéssel fogadta a változást. A legtöbb helyen nappal tartjuk a miséket, így a kevesebb lámpafényből nem is sokat érzékelnek. Alkalmazkodunk az új helyzethez.

A szombathelyi református templom eddig sem kapott díszvilágítást esténként. – Két éve napelemekkel megraktuk a parókia tetejét, most így többet termelünk, mint amennyit elfogyasztunk – tájékoztatott Jakab Bálint református lelkész. – A paplak több mint önfenntartó és a templomnál is ebbe az irányba mozdulunk el. A lelkész három éve a kandallót is visszarakatta, ami miatt akkor sokan csóválták a fejüket, most azonban jó szolgálatot tesz, hiszen energiafelhasználásuk így három lábon áll. Az az ökoszemlélet, amivel egyébként nem szoktak dicsekedni, de amit hosszú évek óta képviselnek, a következő hónapokban még inkább megtérülhet.