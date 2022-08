A Hepatitis A vírus fertőző májmegbetegedést okoz, emberi érintkezéssel (széklet útján) terjed. Kettő-hat hét lappangási idő után néhány napig tartó lázzal, étvágytalansággal, gyengeséggel és hasi fájdalommal kezdődik, ezt hányás, a has jobb felső részén fájdalom, sötét színű vizelet, világos színű széklet, sárgaság vagy a szem besárgulása követi és a normál tartománynál jóval magasabb májenzimértékek. A Hepatitis A-hoz köthető megbetegedések száma 2013-tól emelkedett, 2016 és 2020 között csökkent, 2020-ban 28, tavaly 75 fertőzöttet regisztráltak, az idén július végéig azonban már 346 megbetegedést azonosítottak. Valószínűsíthető, hogy a vírusnak egy új törzse jelent meg, a kórházaknak küldött tiszti főorvosi levél emiatt születhetett.

– A Hepatitis „A” korábban Magyarországon gyermekbetegségnek számított. Ahogy javult a higiéniás helyzet, úgy egyre kevesebb megbetegedést regisztráltak egész Európában. A lakosság 5-6 százaléka esik át 20-30 éves korára a betegségen, többnyire tünetmentesen, esetleg úgy, hogy besárgul. Az utóbbi években néhány tucat esetet regisztráltunk, decemberben meleg férfi-közösségekben fordultak elő halmozott megbetegedések. Az emelkedett esetszámok is ebből a populációból és közvetlen környezetükből származnak – mondja dr. Schneider Ferenc infektológus főorvos, a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság főtitkára.

És hozzáteszi: a fertőzöttek székletükkel ürítik a vírust, ami a piszkos kézzel vagy fekáliával szennyezett étellel-itallal, a szájon át kerül a szervezetbe és szexuális aktus útján is átadható. A fejlődő országokban a szennyezett ivóvíz, valamint a nem megfelelően hőkezelt étel a fertőzés terjedésének leggyakoribb oka. Az afrikai-ázsiai országokban a Hepatitis A úgynevezett endémiás, azaz meghatározott területen folyamatosan fellelhető járványos betegség. Magyarországon pedig felnőtt egy olyan populáció, amelyik fogékony a vírusra. Ha ebbe berobbannak a terjesztők, akkor a fogékonyak sorban megfertőződhetnek.

– Aki déli vagy keleti irányban utazik, az Hepatitis A és B vírus ellen oltassa be magát időben. És figyeljen a higiénés szabályokra: ne fogyasszon gyanús helyen csapvizet, csak ásványvizet, még a jégkocka is abból készüljön. A gyümölcsöket hámozza meg, mielőtt megeszi, az ételeket főzze-süsse át alaposan: a nyers saláták, a tenger gyümölcsei veszélyesek lehetnek. Az alapvető higiénés előírásokon túl fontos tudni, hogy a Hepatitis „A” ellen is elérhető a védőoltás. Az oltóanyagból, ami az „A” vírus ellen véd, kettőre van szükség fél éven belül, és körülbelül 20 évre védettséget szerezhetünk. A kombinált oltóanyag, ami a Hepatitis B ellen is véd, három oltást tartalmaz.

A főorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy a gyermekeknél gyakran tünetmentesen zajlik le a betegség, de így is képesek fertőzni. Jó hír, hogy minél fiatalabb valaki, annál jobb a prognózisa is: 10 éves kor alatt alig fordul elő halálozás, 20 éves kor felett 1-2 százalék. Továbbá, hogy az elmúlt évtizedben megjelent a Hepatitis „E” is, ami a máj akut gyulladását okozza és sok esetben állati termékek közvetítésével – nyers vagy nem elég alaposan átsütött állat húsát elfogyasztva – jut egyik emberről a másikra. Az „A” vírushoz hasonlóan terjedő változatból az elmúlt években lényegesen többet jelentettek, mint az „A”-ból.