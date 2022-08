Miért vezeti félre Nemény András és a városvezetés a szombathelyieket? - fogalmazta meg először a kérdést Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) a városháza előtti csütörtöki sajtótájékoztatón. Hozzátette: - Az elmúlt napokban különböző nyilatkozatok jelentek meg a tűzijáték kapcsán. Nemény András polgármester kezdte a sort azzal, hogy nem lesz augusztus 20-án tűzijáték Szombathelyen.

Illés Károly leszögezte: - Nekünk semmi problémánk azzal, hogy ha van tűzijáték. Eldönti a városvezetés, van-e rá forrás, vagy nincs. De miért tagadunk olyat, ami egyébként meg lesz? - tette fel újabb kérdését a fideszes frakcióvezető. Úgy folytatta: - Kiderült, hogy a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör szervezésében tartanak tűzijátékot Szombathelyen. A civil szervezet programját kétmillió forinttal támogatja az önkormányzat – hívta fel a figyelmet Illés Károly, hozzátéve: a polgári kör vezetője arról nyilatkozott, hogy a rendezvényt Tóth Kálmán, a körzet önkormányzati képviselője szervezi. - Arra kérjük Nemény Andrást, hogy egyeztessen a frakcióvezetőjével, Tóth Kálmánnal, hogy akkor lesz-e vagy nem lesz tűzijáték – fogalmazott Illés Károly, majd hozzátette: Felszólítjuk Nemény Andrást, ne vezesse félre a szombathelyieket!

- Erőteljesen látszik a tendencia a 2019-es önkormányzati választás óta, hogy a baloldali, szocialista, illetve liberális politikusok egyre nagyobb erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a helyi civil szervezeteket minél jobban befolyásolhassák – erről már Lendvai Ferenc képviselő (Fidesz-KDNP) beszélt. - Láttuk ezt a Zanati Kulturális Egyesületnél, láttuk ezt a Joskar-Ola Alapítványnál, ahol már a régi, Pavelkovits László által alapított alapítványt már meg is szüntették, és Kelemen Krisztián alapított egy saját szervezetet. De látjuk itt a szentkirályi polgári körnél is - fogalmazott. - Ezúton szeretnénk Nemény András mellett az összes baloldali politikust felszólítani, így Németh Ákost is, aki a KISZ Lakótelepért Egyesületre helyez nyomást, hagyják a civileket dolgozni, hagyják, hogy a várostól kapott források felhasználásáról a civilek dönthessenek! - hangsúlyozta Lendvai Ferenc.