Számos autós csalódottan távozott az Egészségügyi Alapellátó mögötti parkolóból ottjártunkkor, hiába kerestek, nem találtak szabad parkolóhelyet, folytathatták a „helyvadászatot”. A Markusovszky utcában ugyancsak végig kocsik álltak egymás mögött. Ilyen egy átlagos szerda reggel a regionális feladatokat ugyancsak ellátó Markusovszky-kórház környékén. Az ügy nemcsak a szombathelyieket érinti, hanem mindenkit, aki a kórház ellátási területéhez tartoznak: árnyas parkoló vagy lakóépületek létesülnek a régi strand területén. Emlékeztetőül: Vas megyében aktív kórházi betegellátást csak a Markusovszky-kórház végez.

- Augusztus 31. van, az ominózus adásvételi szerződés végdátuma, amit a városvezetés a beruházóval kötött erre a területre – kezdte szerda reggeli sajtótájékoztatóját Illés Károly, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője és a kórházzal szemben lévő telekre mutatott. - Tudomásunk szerint lépések nem történtek a városvezetés részéről, nem tudunk semmilyen tárgyalásról. Mi, a Fidesz-KDNP frakció tagjai továbbra is amellett vagyunk, hogy itt ne valósulhasson meg a tervezett beruházás – szögezte le a frakcióvezető, megismételve: hibás döntés volt az egykori önkormányzati területet értékesíteni.

- Arra szólítjuk fel Nemény Andrást, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, az 1500 aláírónak, a város lakosságának és a kórház látogatóinak hallgassa meg szavát, és folytasson tárgyalásokat a beruházóval – hangsúlyozta Illés Károly, aki arra is kitért, hogy a beruházó cég képviselője úgy nyilatkozott: elfogadja Gulyás Gergely miniszter szóban és írásban tett ígéretét a parkoló kormányzati támogatására.

Ehhez kapcsolódóan Lendvai Ferenc felelevenítette: több mint 1500-an – köztük kórházi és mentőszolgálati dolgozók, környéken lakók – írták alá azt a petíciót, amiben a tervezett lakóépületek helyett árnyas parkolót kértek. - Mellettük állunk, és ezért is kezdeményezte Hende Csaba, a város országgyűlési képviselője, hogy eljár a kormánynál az árnyas parkoló megvalósulásáért. Most is nagy itt a forgalom. Nagy képzelőerő nem kell, hogy mi lenne, ha ide a beruházó által tervezett 20 lakásos társasház 40 autóval bekerülne. Megmozdulni nem lehet majd. Főként úgy, hogy addig elkészül itt a bölcsőde, és oda is hordják a szülők a gyerekeket, várhatóan szintén gépkocsival – fogalmazott Lendvai Ferenc.

A Fidesz-KDNP frakció tagjai végül arra is utaltak: nem csodálkoznának, ha augusztus 31-én 23 óra 59 percig a polgármester e-mail fiókjába vagy az önkormányzathoz érkezne egy levél, ami felülírná a mostani helyzetet. Ismeretes: az elmúlt hónapokban előfordult, hogy azoknak a közgyűléseknek a reggelére, ahol téma volt a régi városi strand ügye, a Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt. vezérigazgatójától levelet kapott a városvezetés, és az váratlanul egy új helyzetet teremtett.

Előzmények