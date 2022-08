Az utóbbi két évben a járvány hatásai miatt rendhagyóan alakult az albérletszezon, ám az idén már a pandémia jóval kisebb mértékben befolyásolja a piacot. Ez abból is látható, hogy országos szinten felélénkült a kereslet, így az átlagos bérleti díjak felfelé indultak - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: a háború miatt is bizonytalanabbá váló gazdasági környezet és az átlag feletti energiafogyasztásra vonatkozó piaci árazásról szóló új rezsiszabály az alacsony bérleti díjú és olcsón fenntartható albérletek felé tolják a keresletet. A kínálatot és azárakat tekintve is jelentős eltérések mutatkoznak országon belül. Példának okáért: míg a fővárosban 190, Szekszárdon 95, Pécsen pedig 122 ezer forintot kérnek havonta egy ingatlanért.

A KSH-ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adatai alapján 2015-től idén júniusig országszerte 65,8 százalékkal, a fővárosban pedig 57,3 százalékkal nőttek a bérleti díjak. A Vas megyét magában foglaló Nyugat-Dunántúli régióban pedig ezzel párhuzamosan 43,8 százalékos drágulás következett be. Az ingatlan.com szakértője szerint a gazdaságilag fejlettebb, munkaerőpiaci szempontból kedvezőbb helyzetben lévő nagyvárosokban erősebb a kereslet a kiadó lakások iránt. Emellett az egyetemmel rendelkező megyeszékhelyeken minden tanév előtt a diákok biztosítanak extra keresletet a helyi albérletpiacon. Az olyan városokban, amelyekre mindkettő igaz, ott a bérleti díjakat felfelé húzza, hogy az egyetemre tartó diákok és a városba érkező állást vállaló dolgozók, többek között pályakezdők versengenek a kínálatban megjelenő kiadó lakásokért.

Július végén mintegy hetven vasi ingatlan várt albérlőre, de a következő hetekben várhatóan még sok új kiadó lakás jelenik a kínálatban, ami viszont fékezheti a drágulás ütemét. Az előző évekhez képest biztosan újdonság, hogy a bérleti díjak mellett a rezsi összege és a fűtéstípus is fontos szemponttá lépett elő az albérletkeresők számára.

A július végi megyei kínálatban szereplő kiadó lakások átlagos bérleti díja 125 ezer forint volt. A megyeszékhelyet pedig 120 ezer forintos összeg jellemezte. Előbbi 14, utóbbi 9 százalékos drágulásnak felel meg éves szinten. A jelentősebb kínálattal rendelkező városok és települések közül Bükön, Sárváron és Kőszegen 110-140 ezer forintos bérleti díj volt a jellemző.

A szakértő szerint egyelőre nehéz megjósolni, milyen irányt vesz az országos albérletpiac a főszezon után, mert nagyban függ a gazdasági helyzet, ezen belül a munkaerőpiac és a bérek alakulásától is. Annyi bizonyos, egy általános kereslet mindig lesz a kiadó lakások iránt, a díjakat annak ereje határozza majd meg.