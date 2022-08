A versenyhez csapatok jelentkezését várták. A kötelező menü pincepörkölt és ízes palacsinta volt. Az önkormányzat minden induló csapatnak biztosította az alapanyagokat. A desszertet a zsűri elött kellett megsütni, ezzel is bizonyítva a csapattagok rátermettségét. Ezen felül mindenki elkészíthetett egy szabadon választható ételt is, amit külön díjaztak.

A megmérettetésben tíz csapat indult. A szakmai zsűrinek igazán nehéz dolga volt. Finomabbnál finomabb ételeket kóstolhattak. Majd délutánra megszülettek az eredmények. A nap igazi győztese a Répcevölgye Vadásztársaság, akik bezsebelték az 1. helyet a kötelező menüvel, illetve a különdíjat is a választható ételükkel, ami nem volt más, mint sült őzgerinc kapros mártással. A zsúri elnöke, Németh Ferenc úgy fogalmazott, hogy „bármelyik étteremben megállná a helyét”. A többieknek se volt oka szomorkodásra, hiszen egytől egyig kiváló finomságokat készítettek.

A falunapi rendezvényt Őri Zoltán polgármester ünnepi beszéde nyitotta meg.

14 órakor Szűcs Enikő és partnere Farkas Zoltán - két Budapestről érkezett fiatal művész varázsolt el minket a musical és operett világába. Csodálatos tehetségek mutatkoztak be ismét a színpadon, ezzel megteremtve az igazán kellő és jó hangulatot a délután további részéhez.

15 órától is egy fiatal, ámde nagy tehetséget hallhattunk, aki már egészen kiskorában érdeklődött a zene iránt. 2011-ben a kitartása meg is hozta neki a sikert, hiszen a Csillag születik 3. szériájának győztese lett, illetve 2012-ben az év férfihangjává is választották. Vendégünk László Attila volt, aki igazi gyönyörű „míves” székely beszéde mellett csodás énekhangjával kápráztatta el az érdeklődőket.

Fotós: Balázs Anikó

Utána fergeteges hangulatot teremtve bemutatkozott a Sógorok zenekar. Citrom és Tamás számos falunapon, rendezvényen és televíziós csatornán is szórakoztatta már a közönséget. Idén hozzánk is ellátogattak egy igazi interaktív mulatós műsorral, amelyben a közönséget is bevonták a produkcióba. Többen már ekkor táncra perdültek.

A rendezvény helyszíne újból megtelt a finomabbnál finomabb illatokkal. Az Önkormányzat gulyáslevessel és vadpörkölttel látta vendégül a látogatókat.

Koraeste szórakoztató showműsort láthattunk Szép Bence humoristától. Nézhettük már őt a Tv képernyőjén stand up műsorokban, hallhattuk a rádiókabaréban és most személyesen is, a színpadon találkozhattunk vele, aki különböző családi titkokba is beavatott minket.

Ezután számos latin táncstílussal, a brazil szamba dinamizmusával és életérzésével kápráztattak el minket a Reinas del Ritmo táncosai. A karneváli kosztümökbe bújt hölgyek és a brazil capoeira táncosok látványos showműsora után a nézőtérről a közönséget invitálták salsát tanulni és fotózkodni.

A rendezvény még itt se ért véget. Könnyűzenei dallamokkal és kirobbanó hangulattal vártak mindenkit a Gráciák együttes tagjai. A színpadra özönlöttek a táncosok és az énekesekkel együtt dúdolták a jobbnál jobb slágereket.

A Tombola és az esti bál sem maradhatott ki. A talpalávalót hajnalig Bakos Roli zenész szolgáltatta, a még ilyenkor is lelkes táncos közönségnek.

Reméljük mindenki nagyon jól érezte magát!