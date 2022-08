Kalincsák Balázsné Varga Katalin evangélikus lelkész kapta lencsevégre a családot, amikor a hatból öten egymás mellett foglaltak helyet. A fotókat ő is, más is örömmel osztotta meg a közösségi oldalon ezzel a címmel: Nemescsó lett a gólyák faluja? A fészek egy másik épületen van, ami szintén az egyházé. Úgy látszik, hogy a gólyák közösséget is választottak.

Forrás: VN/Varga Katalin