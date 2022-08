Önkormányzati delegáció utazott Fehér László polgármester vezetésével a Balatonrendesi Üdülőtáborba a múlt héten. A 60, jubileumi szezon alkalmából személyesen köszöntötték az alsósági általános iskolába járó tanulókat. Velük együtt összesen négy turnusban fogadták itt a celldömölkieket féláron. A további 12 500 forintot és a strandbelépőt az önkormányzat finanszírozta számukra.

– Mintegy hárommillió forintot különítettünk el erre a célra a költségvetésben. Ez fedezi a turnusonként három táboroztató pedagógus bérét és a gyermekek üdülésének támogatását – mondta el lapunknak a polgármester, aki felidézte azt is: számos fejlesztésen, modernizáláson esett át a tábor az elmúlt hat évtizedben. A tervek szerint a képes emlékekből fotókiállítást is rendeznek majd az ősszel.

Rosta Zsolt, aki 35 éve a tábor vezetője, elmondta: a környéken talán ez az egyetlen, város által fenntartott tábor. Egyre nehezebb megszervezniük, de az idén is sikerült a fennmaradó turnusokat – teljes áron – kiadniuk. A többi közt rockis, zeneiskolás és egy kézműves tábornak is helyet adnak. Hozzátette: Balatonrendes legnagyobb előnye a családias hangulat. Idén a faházakat is komfortosabbá tették: néhány emeleteságyat megszüntettek, helyükre szekrények kerültek, így már nem az ágy alatti tárolókban kell a ruháikat elhelyezniük a táborozóknak. Szólt arról, sport- és lábtengó pálya, valamint pingpongasztal is található a tábor területén, továbbá népszerű a hatalmas, nyolcszög alalakú jurtaépület, amely ebédlőként és közösségi térként is funkcionál. Rosta Zsolt a következő évek legnagyobb kihívásának, feladatának azt tartja, hogy sikerüljön versenyképesnek maradniuk és megőrizhessék a Balatonrendesi Üdülőtábort – nem csak a celldömölkieknek.