Nemény Andrásék soha nem akartak és most sem akarnak parkolót a régi városi strand helyén – hangsúlyozta Hende Csaba, erről írtunk szombaton. A baloldali cáfolatra úgy tűnik várni kell, Tóth Kálmán frakcióvezető sajtótájékoztatóra reagáló közleménye azt nem tartalmazta.

Közeledik az augusztus 31-ei határidő, amit a régi városi strand visszavásárlására kötött szerződésben Nemény András és Bereczki László vállalt. Ha addig nem fizet a város, megvalósulhatnak a lakások és üzletek a régi városi strand helyén. Ismeretes, kórházi, mentőszolgálati dolgozók és civilek tiltakoztak a lakóépületek ellen.

- Tehetetlenek vagyunk, ha Nemény Andrásék a közérdek helyett a magánérdeket helyezik előtérbe – ezt is mondta Szombathely országgyűlési képviselője, aki szerint ha a városvezetés végig viszi az ingatlanmutyit, nem csak a szombathelyieket hagyja cserben, hanem a kormány segítő kezét is ellöki. Ennek pedig lesz hangulati következménye; a kormány és az önkormányzat kapcsolatában is – mutatott rá Hende Csaba.

- A baloldali közgyűlési többség jóváhagyott egy olyan adásvételi szerződést, amiben Bereczki László, mint az ügyben érintett cég képviselője és Nemény András feltételeket és határidőket szab a kormánynak. Ez nevetséges és szemtelen is – értékelt Hende Csaba.

A cégvezetőről és országos intézkedésekről is írt a baloldali politikus

Tóth Kálmán, a baloldali közgyűlés frakcióvezetője sajtóközleményben válaszolt. Szerinte Bereczki László az országgyűlési képviselő "célkeresztjébe került". Országos, parlamenti többséggel hozott intézkedéseket is bírált a baloldali politikus: így a Kata-szabályozás módosítását és a parlamenti képviselők üzemanyag-támogatásának megemelését is. A tavaszi kampányszöveg is része volt a közleménynek: a képviselő házának bérbe adása.

Hende Csaba nem igényel benzinpénzt

Szombathely országgyűlési képviselője közölte: - Üzemanyag-költségre egyáltalán nem veszek fel egy forintot sem, nem vettem igénybe benzinpénzt az elmúlt öt évben egyszer sem. Semmilyen házat nem adok bérbe, ezért nem származik jövedelmem bérleti díjból. Tóth Kálmán többi állítása is ennyire igaz – fogalmazott Hende Csaba.

- Ígéretemet teljesítettem, eljártam a kormánynál azért, hogy megszerezzem az önkormányzat számára a telek vételárát és a parkoló építésére a forrást. A parkolóépítés önkormányzati feladat – erre is utalt korábban Hende Csaba, majd hozzáfűzte: Gulyás Gergely miniszter szóban és írásban is megerősítette, a kormány fizeti a költségeket.

Ehhez az kell: a terület köztulajdonba kerüljön át. Ennek meglett volna a pénzügyi fedezete is: a zárszámadás után előző évről maradt több mint 600 millió forintból is visszavehette volna a város a területet, amit nettó 82 millió forintért adtak el.

Tóth Kálmán minderre nem reagált, helyette azt írta: "Tizenegy napja van még Hende Csabának a fél évből, hogy szerezzen pénzt a parkolóra". Hende Csaba markáns véleményt is mondott: Nemény Andrásék soha nem akartak és most sem akarnak parkolót a régi városi strand helyén. Ezt Tóth Kálmán nem cáfolta.