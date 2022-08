- Tehetetlenek vagyunk, ha Nemény Andrásék a közérdek helyett a magánérdeket helyezik előtérbe – ezt is mondta Szombathely országgyűlési képviselője, aki szerint ha a baloldali városvezetés végig viszi az ingatlanmutyit, és augusztus 31-ével lezárja ezt az ügyet, nem csak a szombathelyieket hagyja cserben, hanem a kormány segítő kezét is ellöki. Ennek pedig lesz hangulati következménye; a kormány és az önkormányzat kapcsolatában is – mutatott rá Hende Csaba.

Hiába szólt előre a város díszpolgára, prof. dr. Széll Kálmán is

Az országgyűlési képviselő emlékeztetett: - Nemény Andrásék soha nem akartak és most sem akarnak parkolót a régi városi strand helyén. Ha akartak volna, akkor tavaly ősszel hallgattak volna a város díszpolgárára, prof. dr. Széll Kálmánra, aki már akkor kérte, hogy ne adja el az önkormányzat az értékes, kórházzal szemben lévő területet.

Nem hallgatták rá. Nettó 82 millió forintért értékesítették egy ingatlancsomag részeként a több szempontból is értékes területet – emelte ki Hende Csaba, majd úgy folytatta: ezután civil kezdeményezésre több mint 1500 aláírás gyűlt össze azért, hogy lakóépületek helyett árnyas parkoló létesülhessen itt.

A képviselő hozzátette: - Ígéretemet teljesítettem, eljártam a kormánynál azért, hogy megszerezzem az önkormányzat számára a telek vételárát és a parkoló építésére a forrást. Fontos tudni azt is, hogy a parkolóépítés önkormányzati feladat, a kormány más településeken ezt nem szokta támogatni – erre is utalt Hende Csaba, majd hozzáfűzte: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter többször is, szóban és írásban is megerősítette, a kormány fizeti a költségeket.

Világos volt ehhez a kérés: az önkormányzat vegye vissza a régi városi strand területét, az kerüljön köztulajdonba át. A visszavásárláshoz a forrás is meglett volna: tavaly a tervezettnél 2 milliárd forinttal több iparűzési adóbevétel folyt be a város kasszájába. Ilyen tévedés nincs, ez szándékos alultervezés – fogalmazott a képviselő, aki már most bárkivel fogadna egy tábla csokiban, hogy ez idén is így lesz: a tervezettnél több iparűzésiadó-bevétel fog befolyni a szombathelyi önkormányzat kasszájába. - Az előző évről több mint 600 millió forint maradványa keletkezett az önkormányzatnak, ám a régi városi strand visszavételére ebből sem jutott – húzta alá Hende Csaba.

Feltételekkel és határidőkkel tűzdelt adásvételi szerződés

A baloldali közgyűlési többség jóváhagyott egy olyan adásvételi szerződést, amiben Bereczki László, mint az ügyben érintett cég képviselője és Nemény András feltételeket és határidőket szab a kormánynak. Ez nevetséges és szemtelen is – értékelte a városvezetői és cégvezetői lépéseket Hende Csaba. Az országgyűlési képviselő szerint a baloldali városvezetés mindent megtett annak érdekében, hogy véghez vigye az ingatlanmutyit. Ugyanakkor hangsúlyozta: a szombathelyiek továbbra is számíthatnak a kormányra, így az országgyűlési képviselő kezdeményezésére tavaly 1,2 milliárd forint központi forráshoz jutott a szombathelyi önkormányzat. Ebből a pénzből újulhatott meg a Magyar László utca, és zajlik a Paragvári és a Nádasdy utcák rekonstrukciója.