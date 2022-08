Az Amerikai Egyesült Államokban indultak hódító útjukra néhány évtizede a Buy now, pay later! (Vásároljon most, fizessen később!), rövidítése alapján e néven meghonosodott BNPL-konstrukciók. A mozgalom részben a hitelkártya-konstrukciók kiváltásából táplálkozott, az ötletgazdák ugyanis szerettek volna egy rejtett költségek nélkül, átlátható és minden korábbinál kényelmesebb késleltetett fizetési megoldást bevezetni. Ez olyannyira jól sikerült, hogy az amerikai lakosság csaknem 60 százaléka vett már igénybe BNPL-szolgáltatást. Berényi Benjamin, a magyar fejlesztésű PastPay.io társalapítója közölte: a halasztott fizetés adaptációja a magánszemélyeknek értékesítő vállalkozásoknál Nyugat-Európában, sőt már Csehországban és Lengyelországban is igen magas, cégük viszont felismerte, hogy a vállalkozások közötti üzleti modellben is legalább ekkora igény mutatkozik rá.

– A vállalatok két kattintással teljesen ingyenesen, rejtett költségek nélkül kaphatnak 30 vagy akár 60 napos fizetési határidőt, ezzel erősítve a fizetőképességüket, sőt áruk vásárlása esetén azok bevételéből fedezhetik a beszerzésük költségét. A számlát tehát úgy tudják kiegyenlíteni, hogy a profitjuk már megvan rajta – magyarázta el a VG.hu-nak Berényi Benjamin. Kifejtette, hogy ezzel a kereskedői oldal is jól jár, hiszen a BNPL-konstrukciók bizonyítottan átlagosan 60 százalékkal növelik a vásárlók átlagos kosárértékét és 80 százalékkal csökkentik a kosárelhagyási rátát. Vagyis a kedvező feltételek mellett a többség többet költ és többször a célba vett webshopokban. Amiatt sem kell aggódniuk, hogy az ügyfél késve fizet, ugyanis a kereskedők a vásárlási folyamat lezárulta után azonnal megkapják az adott összeget a PastPay-től.

A PastPay.io által a közelmúltban több mint ezer vállalkozó bevonásával készült reprezentatív kutatás eredményei szerint a hazai cégek kétharmada venne igénybe ilyen, halasztott fizetési megoldást, ha választható lenne. A szolgáltatás népszerűségét jelzi, hogy bár a PastPay.io még nem kezdett itthon érdemi értékesítési tevékenységbe, rengeteg kereskedő érdeklődik a konstrukció iránt, számos webshoppal pedig már megkezdődött a halasztott fizetési opció bevezetése. A Magyar Nemzeti Bank által felügyelt pénzügyi vállalkozás másik társalapítója, Réti Bálint a technikai részletekről elmondta: a fizetési megoldást organikusan integrálják az online kereskedők webshopjában az árurendelési folyamatba.

A vállalati vásárló adószámát a rendszeren keresztül kapják meg, majd első körben lefuttatnak egy kockázatértékelést arról, hogy kaphat-e pénzt, a második körben pedig arról, hogy mekkora összegben. A teljes folyamat néhány másodperc alatt lefut, és ha jóváhagyásra kerül a tranzakció, pár kattintással már úgy rendelhet a vevő, hogy meghosszabbítódik a fizetési határideje 30 vagy akár 60 nappal, lejáratkor átutalással rendezheti az összeget.