Sokakat megdöbbentett, egyben felháborított a törvényszéki közlemény tartalma, amiből az látszik, kegyetlen módon bánt gyermekeivel az a csepregi házaspár, akiknek letartóztatását csütörtökön rendelte el a Szombathelyi Járásbíróság nyomozási bírója. Az ítéletek után kiadott kommüniké több megrázó körülményt tárt fel az eset kapcsán.

Mint arról beszámoltunk, a fiatal nőt és férfit egyrészt azzal gyanúsítják, hogy megölték 2019-ben született fiukat. A kicsit hónapokon át éheztették, bántalmazták, orvosi segítséget számára nem kértek. A gyermek testi és mentális leépülése végül a halálához vezetett. A házaspár három óvodáskorú gyermeke mellett egy, a tragédia bekövetkeztekor hét-nyolc hónapos kisfiút is nevelt, ráadásul a nő februárban még várandós volt. Miért nem szűrte ki már a tragédia előtt a jelzési rendszer, hogy komoly gond van az érintett családban? - fogalmazódott meg sokakban a kérdés.

Majd a jövő héten

Megkeresésünkre többen is azt mondják: ez egy bonyolult ügy, amit nem lehet elintézni egy-két mondatos válaszokkal.

Korábban írtunk arról: a gyámhatóság látókörében nem szerepelt a csepregi család. Most a helyi család- és gyermekjóléti szolgálatnál „kopogtatunk”. A Területi Gondozási Központ intézményvezetője, Zétényi Irén felajánlja, jövő héten hosszabban válaszol kérdéseinkre, most azonban elzárkózik a nyilatkozattételtől. Keressük a csepregi óvoda vezetőjét is, hiszen három gyermek az intézménybe járt. Amikor a halálesetet bejelentették, ők az óvodában tartózkodtak. Az pedig csak újabb kérdéseket vet fel, hogy a törvényszéki közlemény szerint február 7-én éjszaka hunyt el a kisfiú. A gyerekeket február 8-án reggel mégis valaki óvodába vitte…

S nem lehet megkerülni azt az általános szülői tapasztalatot sem, hogy a kicsik sokszor azokat a kínos információkat is megosztják az óvó nénikkel, gondozóikkal, amikről a felnőttek inkább hallgatnának. Bőven akad tehát kérdésünk.

Valaki vizsgálatot indított

Telefonon érjük el Maximovics Veronika intézményvezetőt, aki szintén türelmet kér tőlünk. Ezután beszélünk azzal a védőnővel, akinek ellátási területéhez a család tartozott. A hölgy telefonban annyit közöl, a vizsgálat lezártáig nem kíván nyilatkozni. Azt, hogy milyen vizsgálat indult és azt ki indította, egyelőre nem tudjuk meg.

Országosan egyébként sajnos van már példa arra, hogy egy kiskorú gyermek halála után felvetődik a területi védőnő felelőssége (is).

Ki a felelős?

Sokak számára emlékezetes az a Fejér megyei eset, amikor Agárdon krónikus alultápláltság miatt gyakorlatilag éhen halt egy kisfiú. Az ügy kapcsán a Heves megyei hírportál, a heol.hu számára az ottani megyei vezető védőnő arról is beszélt: a védőnői tanácsadásokon, valamint a családlátogatások alkalmával a védőnő rendre figyelemmel kíséri a csecsemők, kisgyermekek szociális helyzetét, testi fejlődését, mozgásbeli, értelmi és érzelmi fejlődését, továbbá a harmonikus anya-gyermek kapcsolat kialakulását.

Amennyiben olyan problémát észlel a védőnő, amely a gyermek vagy akár a méhmagzat fejlődését bármilyen módon is akadályozza, vagy a család elzárkózik a védőnői gondozástól, akkor a gyermekjóléti szolgálat felé írásos jelzéssel él, kötelező jelleggel. Az agárdi ügyben akkor a Fejér megyei tiszti főorvos indított vizsgálatot, aminek során azt állapították meg: a területi védőnő nem felelős a kisfiú haláláért.

A csepregi eset kapcsán egyelőre úgy tűnik, csak a kérdések sorakoznak, a hivatalos válaszokra várnunk kell.