A hatóságok közlése szerint a felső-ausztriai Lisa-Maria Kellermayr öngyilkosságot követett el vöcklaburgi rendelőjében, búcsúleveleket is hagyott maga után. Az orvosnő korábban arról számolt be a honlapján, hogy hónapok óta megtorlással fenyegetik megnyilatkozásai miatt olyanok, akik ellenzik a járványügyi korlátozásokat és elutasítják a védőoltást. Halálos fenyegetéseket is kapott.

A fenyegetések miatt Kellermayr hosszabb időre rendőrségi védelmet kapott, de saját maga is 100 ezer eurót költött a biztonságára. Júniusban rendelője ideiglenes, majd július közepén végleges bezárását jelentette be, mondván, hogy senkinek sem kívánja azokat a munkakörülményeket, amelyek között az utóbbi hónapokban dolgoznia kellett.

Az osztrák közvéleményt sokkoló halálhírre reagálva vezető politikusok nemzeti egységre szólítottak fel. "Vessünk véget a megfélemlítésnek és a félelemkeltésnek! A gyűlöletnek és az intoleranciának nincs helye Ausztriában" - hangoztatta Alexander Van der Bellen köztársasági elnök. Az államfő felidézte, hogy az emberek fertőzéstől való védelmén, gyógyításán dolgozó orvost előbb az interneten, majd személyesen, a rendelőjében is megfenyegették.

A fenyegetések miatt indult eljárásban az osztrák ügyészség júniusban lezárta a vizsgálatot egy német állampolgárságú gyanúsított ügyében arra hivatkozva, hogy a német hatóságok az illetékesek. Az osztrák rendőrség ismeretlen személyek ellen vitte tovább a nyomozást.