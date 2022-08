– A csapadék, ami a napokban volt, már nem igazán tett jót a gyümölcsnek: amikor érett, már nem kívánja az esőt – mondja Talasz Tibor, ahogy a Pogányok-szőlőhegy alatti gondozott területen sétálunk. A hét, egyenként 250 méter hosszú sorban van nyári málna, két sorban vegyesen szeder és őszi málna és négy sor tisztán szeder. A málnát a kiveszett szedertövek pótlására ültették tíz éve, a szedret pedig negyven éve a volt kőszegszerdahelyi téesz telepítette. Tűrőképes fajtákat válogattak. Csak az érés ideje szempontjából van köztük különbség, a gyümölcs méretében, ízében nincs – magyarázza a gazda, utalva egyebek között arra, hogy a területen nem lehet öntözni. Szóba kerül még, hogy kárpótlás során került magánkézbe az ültetvény: az apósáék voltak a tulajdonosok, annak idején tőlük tanulták meg a feleségével a művelést.

Mióta nyugdíjas, a családfőnek ez a munkája. Márpedig munka szó szerint egész évben akad: – Újév napján még nem jövök ki, de január 2-án, ha nincs hó és fagy, akkor már igen. A vesszők megtartásához adott a támrendszer. A metszés, a kötözés, tavasszal a trágyázás, májustól két-három hetente a fűnyírás is feladat. A tüskementes szeder buján nő, állandóan hozza a hajtásokat, amiket vissza kell csipkedni, hogy maradjon ereje a termésnek. Ha hagyom elbokrosodni, leárnyékolja saját magát. Szüret után a letermett ágakat tőből vissza kell vágni, a sarjakat a kordon huzaljához kötözni. A fiatal hajtások lesznek a következő évi termővesszők. A szeder a széltől védett, napos termőhelyet kedveli. A 20-25 fok körüli hőmérséklet lenne ideális, és ha minden harmadik éjszaka kapna egy kis esőt. Ha túl nagy a szárazság, ráég a gyümölcs, ha túl sok a nedvesség, akkor elkezd rothadni. A termés az idén 75 százalék körüli, de a házaspár nem panaszkodik – csak hőségből volt túl sok.

A szeder nem utóérő, csak az érett szemeket érdemes leszedni – mondja Talasz Tibor

Forrás: Cseh Gábor

Talasz Tibor szívesen műveli a szedrest, bár, mint mondja, mióta nincs igazi tél, egyre nehezebb a kártevők ellen megvédeni a gyümölcsöt. Az egyik ellensége a foltosszárnyú muslica, ami belerakja a termésbe a petéit, ott kelnek ki, belülről kezdik el fonnyasztani, rothasztani a gyümölcsöt. De penészgomba, atkák is tehetnek kárt benne. A sorok között találjuk meg Tibor feleségét, Juditot, aki dobozokba, félkilós gyümölcskosárba gyűjti a szedret. Ők ránézésre, tapintásra nagy rutinnal tudják, melyiket érdemes leszedni. Nem bíznák rá bárkire a szüretet, más kérdés, hogy nincs is ehhez mindenkinek türelme. – Amit nem kell lehúzni a csutkáról, mégis a kezünkben marad és szép fényes, az érett. Amelyik lepottyan, az hadd menjen, annak a földön a helye. Kizárólag egészséges szem kerülhet a dobozokba – mondják.

Amit leszednek, azt a legjobb frissen fogyasztani: legfeljebb egy napig őrzi meg a minőségét a szeder, kényesebb, de lédúsabb, mint a málna. Leszedve tűző nap nem érheti, mert visszapirosodik. A gyümölcs jótékony hatása régóta ismert: magas a C-vitamin- és ásványianyag-tartalma, antioxidáns flavonoidokban nagyon gazdag. A vérszegénységben szenvedőknek a vastartalma miatt ajánlják a rendszeres fogyasztását.

Gyulladáscsökkentő, daganatellenes hatású, javítja az emésztést, segít regenerálni a bőrt. A benne lévő kalcium pedig erősíti a csontokat, a fogakat, egyszóval kész csodaszer. Lekvárnak és szörpnek is kiváló a szeder. Mélyhűtőbe is el lehet rakni: egy fémtálcára kiterítjük a félkilós doboz tartalmát, és amikor megfagyott, akkor érdemes dobozolni vagy zacskózni. Így nem fagynak össze a szemek, ugyanolyan gurulósok maradnak, mint a frissen szedett. A joghurtból, szederből, mézből készült turmix is isteni, Talaszék is kipróbálták. Pálinkát készíteni viszont szerintük luxus a szederből.