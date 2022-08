Az ünnepségen átadtak két emlékérmet is, amelyeket Horváth Zoltán posztumusz kapott, valamint dr. Tilcsik György érdemelt ki. Az eseményen sem Horváth Zoltán hozzátartozója, sem dr. Tilcsik György nem tudott jelen lenni.

Ezt követően átadtak két befejezett, pályázati támogatással megvalósult fejlesztést is. Felszólalt Marton Ferenc a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke és Fehér Ferenc, Ikervár község polgármestere is. Az egyik pályázat eredményeként egy traktort és pótkocsit tudott beszerezni az önkormányzat. A másik pályázat pedig csapadékvíz elvezető árok kiépítését segítette. Fehér Ferenc hozzátette, több további projekt is folyamatban van, amelyek a község megújulását fogják szolgálni.