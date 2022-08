A nívós győri megmérettetést két megyei forduló előzte meg még tavasszal Szombathelyen, az egyiket Gyöngyöshermán-Szentkirály városrészen, a másikat az MMIK-ban rendezték. Bogáth Józsefné, a körmendi Óvodai Nyugdíjasklub vezetője hívta fel Imre figyelmét a lehetőségre, amelyet érdemes volt kihasználni, hiszen a körmendi nótaénekes egyből továbbjutott a győri országos versenyre. A rendezvény házigazdája már évek óta a Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Egyesület, az eseményre idén a 29 versenyző mellett közel kétszáz szépkorú érkezett. Az amatőr énekeseket profi szakemberekből álló zsűri értékelte a versenyen. Kilenc megyéből és Szlovákiá­ból jöttek versenyzők a fesztiválra, amelynek célja az is, hogy a nóta- és népdalkincset továbbadja a fiatalabb generációknak.



– Mivel először vettem részt a versenyen, nem gondoltam, hogy egyből kiemelt arany minősítést kapok. Voltak olyan versenyzőtársaim, akik évek óta ott vannak a fesztiválon, és még nem kapták meg a legmagasabb fokozatot. Amúgy nemcsak az éneklést vette figyelembe a zsűri, hanem a színpadi megjelenést, viselkedést is – mondta a nótaénekes, aki elsőként a Valamikor néked vittem minden nyíló orgonavirágot című nótát adta elő, majd pörgősebb dalokra váltott, és a Lőre, lőre, cudar lőre, valamint a Vége már a dáridónak című csárdásokkal zárta műsorát. A zenei kíséretet harmonikával a szombathelyi Keszei Antal adta: a zenész és az énekes nagyon jól megértették egymást, talán ez volt a siker egyik kulcsa A verseny másnapján gálaműsort rendeztek, ahol szintén nagy tapsot és dicsérő szavakat kapott a körmendi előadó.

Kovács „Kokó” Imre gyakori fellépője falunapoknak Vas megyében, sőt azon túl is. Szombaton Halogyon lépett fel. Általában a jónevű Percsák zenekarral énekel, a halogyi programon azonban két másik ismert zenész, Horváth Csuta Tamás és Horváth Pika Tibor kísérte, de többször szerepelt együtt Batyi Árpád prímás- sal is.

– Jó zenekarral lehet jól énekelni, és nyugodtan végigvinni egy műsort, ezt vallom. Ezek a zenészek a minőséget képviselik. Nálam soha nincs, és nem is lesz playback – tette hozzá Imre, akinek műsorai általában 35-40 percesek, de a közönség mindig követeli a ráadást. A teljes repertoár nagyjából 250 nótából áll. Gyakorolni muszáj, erre jó helyszín az egyik szoba, de akár a fürdő is. A tévében soha nem hagyja ki a nótás műsorokat. Több kedvence van, például a Messze van a kicsi falum, a Te vagy nékem az az asszony, a Harangoznak a mi kis falunkban vagy a Várjatok még őszirózsák kezdetű dalok. Ezek mind régi nóták, nagyszerű szöveggel és dallammal.

Imre története a nótaéneklést illetően csaknem harminc évre nyúlik vissza. Akkoriban Viszákon volt egy nótaest, ahová Béres Ferenc énekművészt hívták vendégnek.

– A műsor végén a falubeliek noszogattak, hogy énekeljek én is. Ráálltam a dologra, de az inkább jókedvű mulatás – „danogatás” – volt, mintsem művészi produkció. Béres Ferenc azonban így is felfigyelt rám, kérdezte, hol énekelek, nehezen hitte, hogy nem tanultam sehol. Ajánlotta, hogy menjek hozzá Budapestre. Egyszer-kétszer voltam is a fővárosban, de a gyerekek akkor tanultak, nem volt igazán kapacitásom erre. Ráadásul a cipőgyárban dolgoztam művezetőként, ötven emberem volt, az is nagy felelősséggel járt.

Imre az első nagy sikerét ­Oladon érte el, ahol egy országos nótaversenyen Jákó Vera-díjat kapott. Ennek már jó pár éve, sőt évtizede, de mérföldkőnek számított az énekes pályafutásában, hiszen a mai napig nótázik, fellépései vannak, és a közönség elismerése, tapsa is állandó.

A győri versenyen ott volt Imre párja, Kati és a népes család. Mindenki szorított Kokó papának, aki nem csak magyar nótát tud. A minap Piramist énekelt, de az unokák Halott Pénz-slágereket is kértek már tőle. TJ



Kovács „Kokó” Imre az elismeréssel

Fotó: Szendi Péter

Kétszázötven számból áll a repertoárja