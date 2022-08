A belépőjegyeket kezeli, medencét őriz vagy az értékmegőrzőben fogadja a fürdőzőket Nagy Laura, a Premontrei Gimnázium tanulója a szombathelyi termálfürdőben. Ez az utolsó hete itt, jövő héten visszaül az iskolapadba. Azt meséli: idén először vállalt diákmunkát, de nem bánta meg. Egyrészt jó zsebpénz kereseti lehetőség, másrészt szereti a társaságot. Ha kellett, ötször is jött egy héten. Hozzá hasonlóan sokan használják ki ezt a lehetőséget, főleg a július a legnépszerűbb a fiatalok körében. A tanév során is kínálnak számukra diákmunka-barát állást, de szeptembertől nagyon számítanak az egyetemistákra. A következő időszak legfontosabb feladata az lesz, hogy megtalálják az új munkaerőt – tudtuk meg Rozmann Balázstól, az egyik észak-dunántúli iskolaszövetkezet területi vezetőjétől. Úgy tapasztalja, népszerű a diákmunka, az idei évtől különösen megéri ez a fajta foglalkoztatási mód, hiszen a bér szja-mentességet élvez. Azaz: a bruttó a nettó, ráadásul az elmúlt időszakban több ízben jelentősen emelkedett az órák után járó összeg is. Azt mondja, egyre több helyen ismerik fel: a diák is lehet értékes munkaerő.

Rozmann Balázs elmondta, a hozzájuk először jelentkezőkkel először mindig elbeszélgetnek: fontos, hogy ismerjék az érdeklődési körüket, és hogy mit tanulnak, mihez értenek, mert gyakran ennek megfelelően tudnak munkát ajánlani. Például a közelmúltban egy cég spanyol tolmácsot keresett. Először nem hitték, hogy siker, végül mindkét fél részéről nagy volt az öröm, hogy össze tudták kapcsolni őket. Volt már példa olyanra is, hogy valaki boltvezetői tanfolyamot végzett, és a szövetkezeten keresztül végeztt munkája éppen megfelelt gyakorlatnak is.

Míg öt évvel ezelőtt négy-öt, most 80-90 féle munkát tudunk ajánlani. A klasszikus gyári munkák mellett ma már szívesen foglalkoztatják a diákokat fornetti sütésre, árufeltöltőként, kasszásként, beállítják őket a csemege- és húsboltba, és többnyire ők készítik össze a nagyáruházak online rendeléseit is. Mindezek mellett mennek a szezonális munkák is: strandokon, fesztiválokon, különféle szabadtéri rendezvényeken dolgoznak – sorolta Rozmann Balázs. Szólt arról is, az egyetemisták különösen jó helyzeteben vannak, hiszen általában heti 2-3 napjuk szabad, így fixen számíthatnak rájuk a munkáltatók, e szerint csoportosítják át a feladatokat. Különösen keresettek a gépészmérnök hallgatók, és gyakori az is, hogy irodai, raktárosi, vagy egyéb szakmai feladattal bízzák meg az egyetemistákat. – A munkáltatók egyre jobban elfogadják: a diák azért diákmunkás, mert tanul és szabadidejében vállalja a munkát. Ennek ellenére azonban lehet értékes munkaerő. Több példa volt már rá: tanulmányai végeztével főállásban tovább dolgozhatott a hallgató az adott helyen – fűzte hozzá.

Maizner Zsanettet tájékoztatja Rozmann Balázs a Meló-Diák Szombathely munkatársa



Nem csak tanulók, kismamák és nyugdíjasok is foglalkoztathatók szövetkezeti formában. Mindegyik nagyon népszerű: míg előbbiek heti néhány napban pár órát, utóbbiak akár egész héten nyolc órában is szívesen vállalnak munkát. Rozzman Balázs hangsúlyozza: rengeteg munka, sok lehetőség van. Aki dolgozni szeretne, az dolgozni is tud – legyen bármilyen korosztály.