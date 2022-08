A nyugati határszélen, Vaskeresztesen dr. Árva Pálnak tíz hektáron van almája; amint mondta, nála is kevesebb lesz a szokásosnál, mert meggyötörte a fákat a légköri aszály, vagyis kevés a levegőben a nedvesség.

- Volt eső, de hirtelen jött, hamar elszivárgott, nem maradt ott a gyökereknél. Az aszályt hamar jelzik a levelek, és kisebb lett a gyümölcs. Kétszer jeget is kaptunk, egyszer virágzáskor, egyszer pedig megverte az érő gyümölcsöt, sebesek lettek az almák. Így mennyiségileg is csökkent a termés, és a minősége is gyengébb. Utóbbi azért nem nagyon zavar minket, mert légyártással foglalkozunk, és ahhoz még nagyon jók ezek az almák. Rezisztens almáink vannak, minimális növényvédelmet igénylenek. Azért nemesítették őket, hogy ellenállóak legyenek a betegségeknek. Magas savtartalmúak, ízletes levet lehet előállítani belőlük – mondta dr. Árva Pál, aki korábban nyolc éven át volt a Magyar Gyümölcsfaiskolák Országos Egyesületének elnöke.

A dimbes-dombos Vasi Hegyháton Oszkóban él egy idős gyümölcskertész, Kovács István, aki a felségével egy hold földön gondoz almafákat, egy-két cseresznye- és meggyfa van benne.

Forrás: Unger Tamás

- Rengeteg virág volt a fákon tavasszal, de jött a fagy. Látszólag nem fagytak el a virágok, de megfáztak, így most nagyon ritkásan van alma, 40-50 százalék a régi megszokott termésmennyiséghez képest. De ez még mindig több, mint tavaly vagy azelőtt, amikor nem termett semmi, mindent elvitt a fagy. Három éve még almalét tudtunk készíteni az Oszkói Hegypásztor Kör által működtetett prés segítségével, volt egy nagy eladásunk, amikor 40-51 mázsát vittek el egyszerre, egyébként kis eladások voltak. Az idei termésből, ha újabb baj nem éri – elemi kár vagy varasodás – megint tudunk majd eladni. Jó minőségű az alma, de félek, hogy apró marad – foglalta össze tapasztalatait a 86 éves Pista bácsi.

A megye déli részén, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Csörgőalma Gyümölcsöskertjében kizárólag régi, őshonos tájfajták találhatók - ezen belül is elsősorban az Őrségre jellemző fajták, ezek mellett helyet kaptak gyakoribb tájfajták is -, mert elsősorban bemutatási és génmegőrzési célokat szolgál. Nagy Dániel erdészeti felügyelőtől megtudtuk: a kertben idén bőséges almatermés várható; a még éretlen gyümölcsök egészségesnek is látszanak.

- Tavaly szinte egyáltalán nem termettek az almafáink, a tavalyelőttihez képest viszont nagyságrendileg nagyobb termés várható. Vannak olyan vastagabb ágak, amelyek letörtek, mert nem bírták el a rengeteg gyümölcsöt – tájékoztatott a szakember. – Az idén jelentős káreseményt még nem észleltünk a kertben, az aszálykár nyomai egyelőre nem mutatkoznak. 2022 az Őrségben kedvezőnek tűnik az almák számára, de ezt nehéz megítélni, mivel a régi tájfajták jellemzője, hogy nem minden évben teremnek, hanem általában kétévente. Tehát az idei év termésbősége nem feltétlenül a kedvező időjárás eredménye, ahogy a tavalyi év terméskimaradása sem feltétlenül a kedvezőtlen időjárást tükrözi.

Forrás: Unger Tamás

A nemzeti park munkatársa az almafelhasználásról elmondta: készült már belőle gyümölcslé és aszalvány, melyeket bemutató jelleggel használtak fel. Vas megye és Zala megye határán hat hektáron termel európai almafajtákat Kulcsár Gábor, aki elégedett az idei terméssel, bár az nem százszázalékos. Voltak évek, amikor a gyümölcs elfagyott vagy varasodott a területén, de idén nem kellett ilyesmivel küzdeni, jégkár sem érte a kordonon nevelt fákat.

- Lombtrágyázással dolgozom, ez jól rásegített arra, hogy szép legyen a termés, az almák szépek, nagyok. Eső is mindig volt akkor, amikor kellett. Nálunk agyagos a talaj, megtartja a vizet – mondta a termelő, akinek célja a jó minőségű étkezési alma előállítása. Minden igyekezete ellenére azonban egyharmad részéből ipari alma lesz, mert a forró száraz idő égeti a lombon kívüli gyümölcsöt. De azt is el tudja adni, Ausztriában felvásárolják, almasűrítményt készítenek belőle.