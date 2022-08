Azok, akik gyakorta látogatják a megye fürdőhelyeit, bizonyára tudják, hogy a vasi rendőrök a strandokon is igyekeznek felhívni a figyelmet a bűnmegelőzés fontosságára. Ezt tették csütörtökön a szentgotthárdi élményfürdőben is – kiegészülve a határvadászképzés toborzóival, akik a jelentkezés feltételeiről, a várható szolgálati feladatokról, az illetményről és a kiegészítő juttatásokról tájékoztatták az érdeklődőket. Szórólapokat is osztottak az egyenruhások, amelyen további információk találhatók a szerződéses határvadász jogviszonyról, amiről egyébként a megye valamennyi rendőrkapitányságán lehet személyesen is érdeklődni.

„Lépj be a Határvadász Ezred soraiba és védjük meg Hazánk határait!"