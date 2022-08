A beoltottak száma 6 415 177 fő, közülük 6 201 472 fő a második, 3 892 097 fő a harmadik, 328 722 fő már a negyedik oltását is felvette. Az elmúlt héten összesen 16 249 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 021 648 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 117 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 083 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 924 022 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 50 543 főre nőtt. Jelenleg 570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 2015-en vannak - közölte a koronavirus.gov.hu.

A fertőzöttek és a betegek száma a múlt héthez viszonyítva tovább csökkent. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Vas megye tekintetében is javulásról számolhatunk be, a múlt héten közölt 315 új fertőzötthöz képest az elmúlt egy hét során több mint ötven fővel kevesebb, összesen 249 megbetegedést regisztráltak. A csökkenő tendencia a két héttel ezelőtti adatokat tekintve is látványos, az augusztus 3-án közölt adatok még több mint félezer új fertőzöttről adtak hírt. Az akkori 507 fertőzöttet a múlt héten, augusztus 10-én közölt adatokban már jóval kevesebb, 315 személy követte. A járvány kezdete óta Vas megyében már 57474 regisztrált esetet tartanak nyilván.