A Vas Megyei Főügyészség indítványozta egy férfi és egy nő letartóztatását a csepregi emberölési ügyben, az indítványról a nyomozási bíró dönt - tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Fejes Péter mb. főügyészhelyettes. Megtudtuk, a gyanú szerint különös kegyetlenséggel történt az eset.

A csepregi emberöléssel kapcsolatosan szűkszavú közleményt adott ki kedden a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság. Ismeretes, februárban az egyik csepregi családi házban gyermekholttestet találtak. Az ügyben a napokban egy nőt és egy férfit őrizetbe vettek, így kérdéseinkkel a Vas Megyei Főügyészség sajtó osztályához fordultunk. Dr. Fejes Péter mb. főügyészhelyettes csütörtök reggel arról tájékoztatta lapunkat: "A nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján változott az élet elleni bűncselekmény minősítése különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettére."

Megtudtuk azt is, hogy a csepregi nő és férfi a megalapozott gyanú szerint a gyermek gondozását és ápolását tartósan, tudatosan elhanyagolta. Mindez a gyermek előrelátható halálához vezetett, aki szenvedhetett és rendkívül súlyos fájdalmakat élhetett át. A súlyosabb minősítésre figyelemmel a főügyészség indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását, az indítványról a nyomozási bíró dönt - erről is írt válaszában a megbízott főügyészhelyettes. Hozzátetette: a terheltek továbbra is megalapozottan gyanúsíthatók négy rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével is. Dr. Fejes Péter kérdésünkre arról is tájékoztatott: a minősített emberölés büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés.