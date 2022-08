Fontos, hogy az alkalmak nem a kutya simogatásáról szólnak. Annak is vannak jótékony hatásai, de a kutyás terápia nem ezt jelenti. A terápiában konkrétan meghatározott fejlesztési cél érdekében dolgoznak, specifikus feladatokkal, ahol a kutya közvetítő és motiváló szerepet tölt be. Ez átlagos gyerekeknél is segít, például egy szorongó gyerek a kutyának könnyebben megnyílik, mint egy felnőttnek.

A terápiás kutya két körben vizsgázik. Először egy temperamentum vizsgán kell teljesítenie, ahol a feladatok nagyon szigorúak. Kiszűrik az olyan kutyákat, amelyek az agresszió legkisebb jelét mutatják. Ha sikeres temperamentum vizsgát tett a páros, akkor csoportban gyakorolnak, termesztésen a felkészítő habilitációs kiképzővel. Ezután záróvizsgát tesznek, ami egy komplett foglalkozás, meghatározott feladattípusokkal. A terápiás kutya rendelkezik még ezeken kívül állatorvosi igazolással, amit laboratóriumi vizsgálat előz meg. Ezzel kizárják az esetleges fertőzés lehetőségét. A sikeres záróvizsga után kapják meg a tanúsítványt. A kutya és a felvezetője közösen, csak együtt dolgozhatnak.

Bartalits Viktória végzős gyógypedagógus hallgató Jamie nevű border collie-jával alkot terápiás párost. -A gyerekek a foglalkozást játéknak élik meg, miközben a képességeik-készségeik fejlődnek. A terápiás alkalom csökkenti a szorongást, javítja az önértékelést, a koncentrációt, a logikus gondolkodást, a rész-egész viszonyok megkülönböztetését, fejlődnek a nagymozgások és a finom motorika, ami az írás tanuláskor elengedhetetlen. Ugyanakkor a térbeli és időbeli tájékozódást, a kifejezőképességet, a beszédalkotás is segíti a foglalkozás. Ezek mind szükségesek a sikeres tanuláshoz. Ez a terápia nagyon jó dolog, ezért is vittük be a püspökmolnári tábor programjába.