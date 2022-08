A borús időjárás ellenére is útnak indult szombaton este hét órakor a Savaria Történelmi Karnevál második felvonulása. A rossz idő és az előrejelzések az emberek latolgatásai során kérdésessé tették a felvonulás megtartását, de végül a résztvevők útra keltek a történelmi témaparkból szombat este. Ahogyan tegnap, most is nagy tömeg követte figyelemmel a történelmi idők megelevenedését Szombathely utcáin.