Három kategóriában mutatkoztak be a különböző országok csoportjai, a tizennégy résztvevő együttest tíztagú nemzetközi szakmai zsűri bírálta el, amelynek volt török, francia, baszk, román, bolgár, lengyel, szlovák, szerb és magyar tagja is. A feldolgozó, hagyományőrző és az autentikus kategóriák közül mi az utóbbiban mutatkoztunk be, vasi táncokat vittünk -tájèkoztatott Horváth Győző, az Ungaresca Néptáncegyüttes művészeti vezetője.

A hegyvidéki néptáncegyüttesek versenyén – amibe az Ungaresca földrajzilag mint alpokaljai csoport fér bele – a gencsapáti hagyományőrzők és az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes is nyert már, az Ungaresca a 2003-as győzelme után most másodszor hozhatta el az Arany Fokost.

Fotós: VN/Ungaresca

- A fesztiválon mi kaptuk a legmagasabb pontszámot. Van egy ötoldalas szabálykönyv, ami leírja, mi mindennek kell megfelelni, a műsoridő 25-30 perc, azt végig kell táncolni – tudtuk meg Horváth Győzőtől. – A versenyprogram mellett vannak kiegészítő versenyek: egy előre megtanult lengyel népdalt háromszólamban kellett előadni, ebben is az ungarescás lányok lettek az elsők. A fiúk egy másik versenyen vehettek részt: megtanulták a „Zbojnyicki” táncot (ez a helyi betyártánc), és ezzel másodikak lettünk.

A díjátadón a lengyel kulturális minisztérium is képviseltette magát. Az Ungaresca után második lett a szlovák, harmadik a Bosznia-Hercegovinából jött csoport.

Érdekesség, hogy az Arany Fokos díj nem aranyból van, hanem fából faragják, a gorál pásztorok jártak ilyennel, a hegyi emberek fontos eszköze volt.