Tragikus méreteket öltött az aszály a Dunától keletre, és amint azt többször megírtuk, a nyugati határszélen is hónapok óta szomjaznak a földek. Egyes kultúrák már menthetetlenek, veszélybe került az őszi vetés, ahogy az idei szőlőtermés minősége is attól függ, érkezik-e a szüretig hátralévő néhány hétben elég csapadék. A pénteken érkező és több hullámban esőt, záport-zivatart is hozó hidegfront némileg enyhítette a szárazságot. Ráduly Zoltán a kőszegi mérőállomáson összesen nyolc milliméternyi csapadékot regisztrált az elmúlt napokban, de a megye keleti részén tíz millimétert meghaladó mennyiség érkezett. Az észlelő elmondta, szombaton Kőszeghegyalja és a Meszes-völgy környékére álló zivatartömb hozott közel 20 milliméternyi csapadékot. A hét második felében ismét nyárias jelleget ölt az időjárás, 30 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk.

Az eső sosincs későn, de kicsit előbb is jöhetett volna – vonta le a hétvége mérlegét Marlovics Norbert gazdálkodó, akivel a cukorrépa ültetvényen találkozunk Nagykölked határában. A föld ugyan nem porzik, de a repedések arról árulkodnak: jöhetne még utánpótlás bőven. Ennek a kultúrának még szó szerint életmentő a most érkezett csapadék, és talán még a későn elvetett napraforgó minőségén is javíthat az a jó tíz milliméternyi eső, amely vasárnapról hétfőre virradó éjszaka hullott a megyeszékhelyen és környékén. Az országban kevés helyen termesztenek ma már cukorrépát, ezért különösen fontos, milyen minőségű lesz az a kevés, ami van. A szakember hozzátette: egyes kultúrák terén a nyugati határszélen is termékcsökkenéssel számolnak. A szója például sok helyen ledobta virágát a hőségben, a kifejlődött hüvelyek közül pedig sok lapos maradt. A kukorica is megégett, a mostani eső már csak azon a hosszú tenyésztésű fajtán segít, amelyik most tart a szemkiteljesedés fázisában

Forrás: Cseh Gábor

Az őszi vetést szintén nehezíti a szárazság. Marlovics Norbert azt mondja, ha ideér még az a mennyiségű csapadék, amit most jósolnak a szakemberek, akkor a nyugati határszélen talán elvetik a repcét. Ahol azonban a talaj másfél méter mélyen is száraz, ott az utolsó utáni pillanatos eső már nem segített. Nagy kockázatot vállal és csak a további csapadékban bízhat, aki ilyen körülmények között is elveti a repcét. Ráduly László észlelő elmondta, a hétvégétől ismét labilissá válik a légkör, de csak helyi jelleggel várható zápor-zivatar. Néhány kilométeren belül is nagy lehet az eltérés a lehullott mennyiségek között. Hozzátette: a nap állása ugyan már arról árulkodik, hogy közeledik az ősz, a távolabbi modellek azonban azt jelzik, száraz és enyhe évszaknak nézünk elébe.

A hidegfront hatására csökkent a levegő pollenterhelése is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a parlagfű pollenkoncentrációja a hidegfront hatására lecsökkent, országosan várhatóan az alacsony-közepes tartományban alakulhat, esetenként, főleg a nyugati régióban elérheti a magas koncentrációt. Zivatarok környezetében azonban az allergiás tünetek rohamszerű fokozódására kell felkészülni, az arra érzékenyeknek ajánlatos zárt ablakok mögé húzódniuk. A csalánfélék virágzása a csúcsán valószínűleg túljutott, pollenkoncentrációjuk fokozatosan csökken, a többi lágyszárú allergén közül pedig az üröm, a libatopfélék pollenkoncentrációja országosan az alacsony-közepes tartományban alakulhat, míg a pázsitfűfélék, az útifű, a lórom, valamint az ernyősvirágzatúak virágpora jellemzően alacsony koncentrációban van jelen. A szakemberek arra figyelmeztetnek: továbbra is fontos a rendszeres kaszálás, mellyel csökkenthető a levegőben a lágyszárú gyomnövények – köztük a parlagfű – virágporának mennyisége.