A nyitóesten a magyar népzene és néptánc világába vezették be a közönséget a fellépők. Közreműködött a Sitkei Citerazenekar, a Soproni Táncegyüttes és a nemzetközileg elismert cigány zenekar, a Kalyi Jag. Az estét a Magyar Banda és a Tárkány Művek népzenei koncertjei zárták. A második estén szláv ritmusok szólaltak meg, őket a görög és a latin est követi.

Forrás: Pajor András

Számos kísérőrendezvény várja a folklórnapok vendégeit. A fesztivál ideje alatt minden nap kézművesvásár a várhídon, délután gyermekfoglalkoztató. A

Csupa Csoda Játékpark élményeit a gyerekek mellett a felnőttek is kipróbálhatják. Látható továbbá a Tintaló Társulat Minicirkusza is. A folklórfesztivál alatt is látható a Nádasdy Ferenc Múzeum időszaki termében Hámori Sándor néprajzi gyűjteményéből Betűvető címmel nyílt tárlat. A Galeria Arcisban a 60 éves jubileumát ünneplő Sárvári Díszítőművész Szakkör tagjainak munkái tekinthetőek meg. A folklórtalálkozó augusztus 20-án Szent István napi, és Sárvár város születésnapi ünnepségével, tűzijátékkal és utcabállal zárul.