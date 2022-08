A Művészetek utcájában a kézművesek a standjaikat rendezgették: egyedi ékszerek, ötvösmunkák, láblógató textilmanók, betonékszerek, mandalák, pontfestéssel készített termékek az újrahasznosítás jegyében – csak ízelítő a kínálatukból. Izgalmas programokat kínál a karnevál alatt az ELTE SEK is: Iseum előtt található standjuknál a pszichológia szak képviselői – hallgatók is – közreműködnek például a mentális egészségszűrésen. Kérdőívet kitöltve depressziógyanút, emelkedett stressz-szintet is szűrnek. Ha valakinél gyanús jegyet találnak, azt a szakellátásba irányítják, ott kaphat segítséget. Benéztünk a Ferences templom színháztermébe is, a trópusi lepke-, pók- és rovargigászok kiállítására is, ahol az élő trópusi lepkék, madárpókok, skorpiók és más ízeltlábúak mellett rengeteg rovarpreparátum látható. A gyerekek kézbe foghatják az azúrlepkéket, láthatnak halálfejes lepkét, élő madárpókot, sáskát, és bemehetnek a lepkeröpdébe.

Később újabb helyszínekről jelentkezünk. Vasárnap estig számtalan program várja a XXI. Savaria Történelmi Karneválra érkezőket.