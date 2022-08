Az előzményekhez hozzátartozik, hogy Barbi soha nem menstruált, így az is benne volt a pakliban, hogy nem lehet kisbabája. Rengeteg vizsgálaton vett részt Budapesten, Pécsen, mindenhol inkább lombikprogrammal biztatták. 2013-ban, újév napján rosszul lett, gyomorrontásra gyanakodott, de végül kiderült, hogy gyermeket vár. – Kilenc hónapig teljesen problémamentes terhességet vittem végig. Dóra nagy baba volt, 4050 grammos, így végül császármetszéssel született meg, spinális érzéstelenítéssel.

Előtte vajúdás közben elrepedt a méhem, eltörött a szeméremcsontom. Szülés után elviselhetetlen fejfájás gyötört, függőlegesen nem tudtam létezni, csak vízszintesen – kezd bele a történetbe Barbi, aki nyolc-tíz liter folyadékot is megivott naponta – később többet is –, szoptatott, de nem szűnt a fejfájás. Zalaegerszegen vizsgálták először, MR-eredményét Budapesten értékelték. Kiderült, hogy öt centiméteres hipofízisadenómája van, ami nyomja a látóideget. Gyógyszeresen nem sikerült visszafejleszteni a cisztát, műtétre volt szükség.

– A helyi, osztrák érdekeltségű bútorgyárban dolgoztam akkor, és a főnökeim segítségével végül Bécsben operáltak meg. A műtét költsége 6,5 millió forint volt, akkor összefogott Körmend apraja-nagyja, mindenki próbált segíteni. Gyorsan kellett cselekedni, mert az is szóba került, hogy megvakulok. A beavatkozás közben derült ki, hogy az agyalapi mirigy felszínén gyulladás van. A köldökömből vettek zsírszövetet, azzal építették fel a gyulladt területet, bízva abban, hogy ez segít – mondja Barbi, akinek a műtét után két héttel jött meg a szövettani eredménye.

Hálás vagyok azoknak, akik segítenek, ez is erőt ad, hogy olyanná tegyem az életemet, amilyenné szeretném – vallja Barbi

Forrás: Szendi Péter

Kiderült, a daganat nem rosszindulatú, viszont azt is megtudták, hogy ez egy autoimmun folyamat, ami annyit jelent, hogy amíg a szerv ott van, addig generálhatja a gyulladást a szervezetben. A látását megmentették, viszont azóta sem szagokat, sem ízeket nem érez. Az étkezésre figyelnie kell, mindenmentes étrendje van, inzulinrezisztenciája miatt a cukrát is folyamatosan mérnie kell. A féléves kontrollvizsgálaton az agyalapi mirigy másik lebenyén is ugyanolyan adenóma jött elő. Barbi közben rohamosan elkezdett fogyni, a korábbi 65 kilójának több mint felét elveszítette, és erős csontritkulása is lett.

Gyakorlatilag üvegessé váltak a csontjai, azt mondja, ebből a szempontból egy kilencvenévessel van egy szinten. A 34 éves fiatal körmendi nőt sokáig anorexiásnak hitték, ez nagyon bántotta. Azt mondja, hogy voltak étkezési zavarai, de testképzavara viszont nem volt soha. Hogy ezt bizonyítsa, Budapesten is járt egy klinikán, ahol mindent meg kellett ennie, amit elé tettek. Szakemberek figyelték, minden létező teszten részt vett, de negatív lett az eredmény.

Barbinak közben tönkrement a házassága, a válást hivatalosan tavaly mondták ki. Most úgy érzi, hogy a nehézségek után elindult felfelé, pedig vannak problémái jelenleg is. A betegsége autoimmun hipofízis, ami most a látóizmait támadta meg. Gyógyszeres kezelés alatt nem áll, viszont hormonokat kap. Hatalmas sikerként élte meg, hogy néhány hete, életében először menstruált. Tavaly kihullott a haja, mostanra visszanőtt, tehát vannak pozitívumok.

Februárban Körmenden, egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégnél kapott irodai munkát, ezt nagyon szereti. Hiszi és tudja, hogy meggyógyul. Barátok egy terápiás kistacskót ajándékoztak neki, Chandler is bearanyozza a napokat. De a legnagyobb kincs egyértelműen Dóra. Barbi és kislánya három hete költöztek új lakásba, ez albérlet, negyvenöt négyzetméteres, gyönyörű, otthonos, de csak fele a korábbi közös családi ingatlannak.

– A lényeg, hogy együtt vagyunk, nekem Dóra a mindenem. Mindig azt mondtam, hogy meggyógyulok és boldog leszek. Bizonyítani akarok, nem másnak, magamnak. Nehéz az utam, de járom, egyre optimistábban. A szüleim támogatása emberfeletti, nem győzöm nekik megköszönni.