A főbejárati kapu most a városgondnokság épületében van – az idők folyamán megkopott kovácsoltvas szerkezet újra szép fényes fekete lesz. A kapu két oldalán épített vastag falú téglakerítés sincs már romos állapotban. Omló vakolatát eltüntették: a talapzaton szürke, felette hófehér a bástyarész, új réteget kapott, előtte behálózták, glettelték, a kerítés tövébe kavicsot hordtak a csapadékvíz ellen – harminc-negyven évig biztosan kiállja az idők próbáját – mondja a helyszínen Kiss András polgármester.

A néhány méterrel beljebb álló épület is megszépül: régen a templomszolga lakott benne, jó ideje a szertartások előkészítésére használják. Az 1992-es dátumot írta az akkori kőműves az épület lépcsőjének betonjába, azóta nem volt felújítva. A több mint hatvan négyzetméter alapterületű házban található a halotthűtő és a szociális helyiség, a papi öltöző. A kopott, elhasználódott falakat újrafestik, belül is kimeszelik a helyiségeket, a szociális blokkban szanitercserét végeznek, a tetőcserepeket letisztították és újra felrakták, egy vállalkozó tette fel az új bádogokat, az oromlécet. A nyílászárókat is újrafestik, ahol szükséges – az északi részen – kicserélik – mondja Kiss András.

A rendbehozatalra szánt összegeket még nem tudta pontosan meghatározni. Ami már most látszik: mintegy 300 ezer forintba került a festék, bádogot, cserepet is vettek, kavicsot hordtak a területre – összesen nagyjából félmilliós az anyagköltségük. A szakembereik – Németh Tamás és Tóth Lászlófestő szakmunkások pedig állandó státuszban vannak a városgondnokságon, így nem kellett vállalkozónak kiadniuk a munkát.

– Kívül-belül, teljesen megújul a bejárat és az épület. Ha végzünk a munkákkal, akkor elkezdődhet a régi Gombár-kripta felújítása, amit még 1884-ben állíttatott a család. Az nagyobb beruházás lesz, de megbirkózunk vele. A terv szerint Mindenszentekre rendezettebb körülmények közé érkeznek a katolikus temetőbe a hozzátartozók.