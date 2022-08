- Jelentősen nem ugrott meg az esküvői lemondások száma az elmúlt hetekben, amióta ismét egyre több Covid-fertőzöttet diagnosztizálnak Vas megyében is. Sárváron csupán néhány esküvőt mondtak le az elmúlt hetekben, viszont, mivel a párnak nem kötelező elárulnia a lemondás okát, nem tudhatjuk biztosan, hogy mi áll a halasztás hátterében - mondta el lapunk megkeresésére Bíróné Kálmán Andrea sárvári anyakönyvvezető. Azt is hozzátette, hogy annak sincs oka az aggodalomra, akinek esetleg egy másik időpontra át kell szerveznie az esküvőjét, ugyanis ismeretei szerint valamennyi önkormányzat rugalmas ebben a tekintetben, így az sem jelent problémát az anyakönyvvezetők számára, ha esetleg hétköznap egy délelőtti vagy délutáni időpontban kell megtartani a szertartást. Sőt, ha tehetik és a pár is úgy szeretné, igyekeznek egy, az eredeti dátumhoz minél közelebb eső időpontot ajánlani.

Szovák Nikoletta, egy táplánszentkereszti kastély esküvőszervezője szintén megerősítette, amit az anyakönyvvezető elmondott. Tőle tudjuk, hogy azóta, mióta a koronavírus-járvány jelen van az életünkben, ő egy olyan esküvőt sem szervezett, amit amiatt kellett volna elhalasztani, hogy az ifjú pár elkapta a koronavírus-fertőzést. Azt azonban hozzátette, hogy az elmúlt években gyakori korlátozások miatt volt olyan, hogy át kellett szervezni egy másik időpontra a lagzit. Mint azt elmondta, ilyenkor minden szolgáltatóval újra egyeztetni kell a párnak, vagy adott esetben az esküvőszervezőnek és meg kell találni egy olyan időpontot, ami mindenkinek megfelel. Az esküvőszervező úgy tapasztalja, hogy az új időpont kiválasztásánál már rugalmasabbak szoktak lenni a párok és nem ragaszkodnak feltétlenül ahhoz, hogy szombaton tartsák meg a menyegzőt. - Egy párnál általában a legfontosabb szempont elsősorban a helyszín, másodsorban pedig a szolgáltatók kiválasztása. Ha megtalálják mindenből a tökéleteset, akkor kitartanak azok mellett és inkább az időponton változtatnak – magyarázta Nikoletta, aki azt is elmondta, hogy ő úgy látta a házasulandókon, hogy bár az első pillanatban elszomorodtak, végül semmilyen negatív érzetet nem társítottak ahhoz, hogy újra kell szervezniük a nagy napjukat, hiszen valamennyi szolgáltatón azt látták, hogy azon dolgoznak, hogy a lehetőségekhez képest a legjobbat hozzák ki az adott helyzetből.

Az, hogy kinek és mennyire gyorsan vagy éppen az eredeti tervhez képest a legközelebbi időpontra sikerül átszerveznie az esküvőjét, azon is múlik, hogy az általa kiválasztott szolgáltatók mikorra tudják kitűzni számukra a következő időpontot, ám sok esetben személyes vagy éppen érzelmi tényezők is befolyásolhatják, hogy a pár milyen időpontot választ végül. Volt olyan, aki három héttel, más másfél évvel tette odébb a nagy napját. PP

Fotó: Szendi Péter