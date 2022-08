Mint arról korábban beszámoltunk, Krenner Róbert, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója levélben fordult a társaságban tulajdonos önkormányzatok polgármestereihez, amiben tájékoztatást adott a víziközmű-szolgáltatókat érintő integrációs folyamatról. Egyben felhívta a figyelmet arra, főként az energia áremelkedések miatt 2023-ban állami vagy önkormányzati támogatás nélkül ellehetetlenülhet a cég működése. A problémák kezelésére a Technológiai és Ipari Minisztérium tett integrációs ajánlatot, így augusztus 31-éig előzetes szándéknyilatkozatot tehetnek az önkormányzatok képviseletében a polgármesterek a Nemzeti Vízművek Zrt. felé arra vonatkozóan, hogy átadnák-e az ellátási kötelezettséget és a víziközmű vagyont az államnak. A képviselő-testületek a végső döntést szeptember 20-áig hozhatják meg, majd november 1-jéig kerülne az államhoz az önkormányzati vagyon, és azzal együtt az ellátás felelőssége is.

A vezérigazgatói levél nyomán Nemény András polgármester – mint a társaságban többségi tulajdonos önkormányzat vezetője - egyeztetést hívott össze jövő keddre a szombathelyi városházára, ahol Krenner Róbert is jelen lesz.

- Elsősorban az információszerzés a célja ennek a megbeszélésnek, amellett, hogy a megoldást is keressük – mondta el kérdésünkre Nemény András. Példaként említi: ahhoz, hogy a Vasivíz Zrt.-ben az állam a jelenlegi 4,2 százalék helyett több, mint 5 százalékos tulajdoni aránnyal rendelkezhessen, a cég alapszabályát is módosítani kell, hiszen aszerint most csak önkormányzatok közötti üzletrész-átadás-átvételre van lehetőség.

A városvezető kitért arra, miután Szombathely több mint 52 százalékos tulajdoni aránnyal rendelkezik, abból 1 százaléknyi üzletrészt (vagyis a részvények egy részét) úgy át tudnának adni a magyar állam számára, hogy az 5 százalék fölé kerülhessen a zrt.-ben, és nem csorbulna a városi érdek sem. Azonban ha a településen lévő víziközmű vagyonból is kell átadni, az már rögtön más helyzetet teremt. Egy másik lehetséges megoldás, ha vannak olyan vasi önkormányzatok, amelyek nemcsak az üzletrészüket, hanem a víziközmű vagyonukat is oda adnák az államnak az 5 százalékos tulajdoni rész eléréséért - erről is beszélt Nemény András.

Vasvár polgármestere, Tóth Balázs megkeresésünkre elmondta, részt vesz a szombathelyi egyeztetésen és a képviselő-testület tagjainak is megküldte a Vasivíz Zrt. vezérigazgatójától kapott levelet. - Várom a képviselői visszajelzéseket, ezek alapján és a szombathelyi megbeszélés függvényében születik meg a döntés, elküldjük-e az előzetes szándéknyilatkozatot a Nemzeti Vízművek Zrt. részére – hangsúlyozta.

Bebes István, Körmend, Básthy Béla, Kőszeg és Fehér László, Celldömölk polgármestere szintén ott lesz a jövő keddi fórumon; azért is, hogy megismerjék más tulajdonosok, de elsősorban a szombathelyi önkormányzat vezetésének álláspontját. Telefonon értük el Horváth Zoltánt, Csepreg polgármesterét, aki hangsúlyozta: augusztus 19-én pénteken reggel rendkívüli képviselő-testületi ülésen vitatják meg a helyzetet, így ő már egy testületi állásfoglalással érkezik a szombathelyi megbeszélésre.