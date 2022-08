Fejes Tibor fő szervező elmondta, hogy a demonstráció nem elsősorban az oktatók miatt volt, hanem azokra gondolunk, akik a közeljövőben jogosítványt szereznek, és ha nem lesz változás az átalányadózási kategóriabesorolásban, akkor a jogosítvány megszerzése lassan megfizethetetlen lesz.

- Egy gyakorlati oktatási óra most hat-hétezer forint között van. Ha nem lesz változás, ez harminc százalékkal emelkedhet, és még csak akkor érjük utol a pesti szintet – mondta Fejes Tibor oktató. – Azt szeretnénk elérni, hogy az átalányadóban a 40-60 százalékos besorolásból átkerüljünk a 80-20-ba. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselővel, parlamenti alelnökkel. Meghívtuk ide, de nem tudott eljönni egyéb elfoglaltságai miatt, viszont azt ígérte, hogy ha átnyújtunk neki egy petíciót, foglalkozik az üggyel. Országosan is vannak erre törekvések, Pesten volt egy hasonló megmozdulás: a Hősök terén kétszázan jöttek össze, itt most negyvenhat oktató és kocsi van, plusz néhány motoros oktató, úgy érzem, hogy ez sikeres megmozdulás.