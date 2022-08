"Megérkezett az úticéljához, a bortöltő állomáshoz" – hirdeti a felirat a nagyboldogasszonyi bazilika előtt felállított automatán. A zarándokhely új látványossága Thomas Lackner ferences atya legújabb ötlete nyomán valósult meg. A turisták négyféle bor közül választhatnak, egy pohár nedű ára pedig egy euró.

- Soha nem láttam még ehhez hasonlót – mondta az ausztriai közszolgálati média munkatársának Birgit Lechleitner. – Nálunk, Tirolban egyáltalán nincs ilyen. Ez egy remek ötlet, máshol lehetne ezt terjeszteni. Úgy gondolom, ha ennek híre megy, akkor sokkal több turista jön majd a településre.

Az atya nem titkolt célja ugyanez: a mennyei boraival több látogatót szeretne a bazilikába csábítani. Ahogy a tanítás is mondja, (amit így lehetne magyarítani): „Egeret szalonnával fogsz, juhot pedig megszentelt borral.”

Négy bor közül választhatnak a látogatók

- Azt gondolom, a finom bor és a hit összetartozik. Ami jár a léleknek, az jár a toroknak is – vallja az innovátor atya, aki korábban szenteltvíz-automatát is beüzemelt. – Azt javaslom minden megfáradt, itt megpihenő vándornak, hogy egy pohár bor elfogyasztása után mondjon el három rózsafüzért. Aztán folytathatja is az útját.

A gép feltöltése Wilma nővér feladata, amint végzett, már érkeznek is az újabb turisták. – Első pillantásra nem tudom, minek nevezzem az ötletet – jegyezte meg a felső-ausztriai Heiligenbergből érkezett Rudolf Haidinger. – Azt azonban helyesnek tartom, hogy az egyház új utakat fedez fel. Ez is ilyen.