Kevesen használták tegnap a Kőszegi utcáról nyíló belvárosi fizető parkolót, ami a Szova Nzrt. magánparkolójaként üzemel. Pedig ha autónkkal itt állunk meg, most már óránként 360 forintot spórolhatunk, ez egy háromórás ügyintézés, Fő téri kávézás, vásárlás esetén pedig meghaladhatja az 1000 forintot is.

A belvárosban 240 forintért is parkolhatunk

A két nagy belvárosi magánparkolóban ugyanis reggel 8 és 18 óra között óránként 240 forintért hagyhatjuk gépkocsinkat, míg éjszaka és hétvégén óránként 20 forintot kell itt fizetnünk.

2017-ben alakítottak ki 76 férőhelyet és két mozgáskorlátozott parkolót a Kőszegi utca 11-17. számú ház mögötti területen. Azt megközelíthetjük a Kőszegi utca felől és a NAV parkolóján keresztül is. 2020 áprilisától pedig a Szova Nzrt. tulajdonában lévő, Kőszegi utca 32-42. számú ingatlanok mögötti részen nyitottak 120 férőhelyes parkolót – minderről a társaság honlapján tájékozódtunk. A zrt. magánparkolóiban nem változott augusztus 1-jével a díjszabás.

100 forintért az állomás környékén?

Mint arról beszámoltunk, a baloldali városvezetés döntése eredményeként hétfő óta óránként 600 forintért parkolhatunk a belvárosban.

Az egyik mobildíjfizetési applikáció szerint itt minimum 150 forintot kell fizetnünk ahhoz, hogy elindíthassuk parkolásunkat – erre jön még rá az úgy nevezett kényelmi díj (70 forint). Az egyik nagy hazai bankhoz kapcsolódó rendszer egyébként nem is „dobja fel” lehetőségként a szovás fizetőparkolókat – így a vasútállomás közelében lévő, Vasút utca 15. szám mögöttit sem. Ott most óránként 100 forintért állhatunk meg, míg az állomásnál lévő közterületi parkolóhelyekért 320 forintot kell fizetnünk. Igaz, ha ott kitöltjük az egy órás várakozást, akkor még egy órát ingyenesen kapunk.

Van, aki évek óta kihasználja a lehetőséget

A Vasút utcai magánparkolóban találkoztunk egy kétgyermekes, szombathelyi édesanyával, aki a vasútállomáson működő kormányablakban intézte ügyét. Azt mondta: - Ez a parkolóhely a legkedvezőbb a környéken és a belvárosban is, ezért választottuk. Legközelebb is itt parkolunk. Megtudtuk: a fiatalasszony a mintegy másfél órás ügyintézés idejére hagyta a kamerával őrzött parkolóhelyen a gépkocsiját.

- Vonatra sietünk, de itt szoktunk megállni. Ezúttal öt-hat órára hagyjuk itt az autót – erről már Éva nyilatkozott lapunknak, hozzátéve, évek óta kihasználják a kedvező díjas parkolási lehetőséget.

Bérletet is lehet váltani

A magánparkolókra egyébként havi bérletet is lehet váltani: a belvárosi esetében ez 10 000 forintba plusz kártyaköltségbe (1250 forint) kerül.

Miután egy-két év alatt szinte duplájára emelte Szombathelyen a várakozási díjakat a baloldali városvezetés, várható, hogy a Szova Nzrt. magánparkolóinak forgalma is megélénkül a jövőben. Ezt – más városokhoz hasonlóan – ösztönözni is lehetne amúgy azzal, hogy már néhány száz méterrel a fizetőparkoló előtt táblákkal hívják fel az autósok figyelmét a kedvezőbb várakozási díjat kínáló megállóhelyre. Minden, így ez is, persze szándék kérdése.