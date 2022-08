A Váci utca jelentős részén jelenleg területkorlátozások, munkagépek, továbbá több méter hosszú csövek jelzik: zajlik a távhővezeték cseréje az utcában. A munkálatok várhatóan szeptember 30-áig tartanak, ekkorra már az út- és járdaburkolatokat is helyreállítják – ezt a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft (Szomtáv Kft.). sajtóreferensétől, Pais-Horváth Szilviától kapott válaszból tudtuk meg.

A vezetékcserét tervezetten végzi az önkormányzati társaság, az része a cég 2022. évi beruházási tervének. Ez a szakasz a Váci utcai DN 300-as gerinc szakasza, amely a Perint-híd aknától a Váci utcai aknáig tart. A beruházás során egy 40 éves, elöregedett, utószigetelt, beton védőcsatornában fektetett hőtávvezeték szakaszt újítanak fel. A Váci utcában az előszigetelt, új 41 távvezeték fektetésével csökken a hőveszteség, a rendszervíz veszteség és nő a szolgáltatás biztonsága is – derült ki a társaság beruházási tervében leírtakból.

Forrás: Unger Tamás

Azt már Pais-Horváth Szilviától tudtuk meg, hogy 120 méter nyomvonalon történik a vezetékek cseréje. A felújítás időtartama előreláthatóan másfél hónap, így úgynevezett provizor (vagyis helyettesítő) távhővezetéket építettek a földfelszín felett, ami miatt a területen a munkálatok ideje alatt is folyamatos a szolgáltatás – hívta fel a figyelmet a sajtóreferens. A kivitelezés költsége nettó 46 millió forint, azt a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. teljes egészében saját forrásaiból finanszírozza. A szerelési munkákat a VLT Shark Kft., míg a föld- és tereprendezési munkát West Machine Kft. végzi. A jövőben további ütemezett távhővezeték rekonstrukciókat tervez cégünk – erre is kitért Pais-Horváth Szilvia.

Forrás: Unger Tamás

A Szomtáv Kft. közgyűlés által is jóváhagyott üzleti tervéből az is kiolvasható: az idei évben összesen 295 millió 190 ezer forintot terveznek fordítani a beruházási tervben szereplő munkálatokra; ezenfelül mintegy 40 millió forint értéket képviseltek azok, amelyek még az előző évről húzódtak át 2022-re. A távvezetékekkel kapcsolatos fejlesztésekre – ennek része a Derkovits városrészt érintő csere is – 74 millió 610 ezer forintot terveztek éves szinten. Karbantartási és üzemfenntartási költségekre pedig mintegy 305,8 millió forintot irányoztak elő a társaságnál. Utóbbiban szerepel 100 millió forintos keretösszeggel az előre nem látható meghibásodások sora is.