A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén az esztendő első három hónapja rendkívül csapadékszegény volt, ennek következtében aszályos is. Olyannyira, hogy 1901-től az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján az idei év januárja a hatodik legszárazabb januárnak számít. Az enyhülés március utolsó napján érkezett, amikor a havi csapadékmennyiség teljes mennyisége egy nap alatt hullott le.

Ennek következtében a talaj felső 0–20 centiméteres mélységében enyhült a szárazság, de a teljes 0–100 centiméter közötti rétegeiben nem mérséklődött a vízhiány. Az aszályos március után áprilisban már több hullámban érkezett csapadék, ekkor a nedvesség a talajok mélyebb rétegeibe is be tudott szivárogni, így a hónap végére már a talaj teljes 0–100 centiméter közötti rétegei is telítetté váltak. Május 12-től az erőteljes melegedésnek és a száraz, csapadékszegény időjárásnak köszönhetően ismét enyhe, illetve közepes aszály alakult ki. A június végre meghozta a várva várt csapadékot, olyannyira, hogy a sokéves átlag másfélszerese, helyenként kétszerese hullott le. Ezzel együtt megszűnt a vízhiányos állapot.

– Július közepéig vízhiánymentes volt a működési területünk döntő része, majd fokozatosan – számottevő csapadék hiányában – ismét enyhe, vagy közepes vízhiány alakult ki. Július 26-án és július 30-án is hidegfrontok alakították vízgyűjtőink időjárását, hatásukra a két napban összesen 15–35 mm csapadék hullott, így a területünk augusztus elsejével ismét vízhiánymentessé vált.

Kivételt képez ez alól a működési terület déli, dél-keleti része, amely csak kisebb csapadékot kapott július végén, így ott jelenleg közepes vízhiány tapasztalható – áll a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatójában. A váltakozó tendencia a vízfolyások vízjárásában is jól nyomon követhető volt az elmúlt fél évben. A jelenlegi meteorológiai előrejelzés szerint hétvégén északnyugat felől érintheti el a Kárpát-medencét egy gyenge hidegfront, amelyből leginkább nyugaton és északon várható kisebb csapadék záporok formájában. A hosszú távú meteorológiai előrejelzések szerint a hónap közepe felé haladva is marad a meleg nyári idő, ám a mostani kilátások szerint erős hőhullám vagy markáns lehűlés ebben az időszakban nem várható. Csapadék továbbra is csak elszórt záporok, zivatarok formájában valószínű.