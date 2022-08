Dr. Prugberger László háziorvos elmondta: a megbetegedések többsége egyszerű meghűlés, amelyet gyakran a hideg ital fogyasztása, vagy a légkondicionáló berendezések helytelen használata okoz. Nem szabad azonban elfelejtkezni róla: a koronavírus-járvány továbbra is itt van velünk és közöttünk. A szakember lapunknak elmondta, tapasztalatai szerint milyen tüneteket okoz mostanában a fertőzés, és beszélt arról is: miképpen készítsük fel szervezetünket az őszi szezonra.

A háziorvosi rendelőben elvégzett gyorstesztek egy része továbbra is pozitív, de míg a második és a harmadik hullám idején tízből hét, most tízből három bizonyítja a koronavírus-fertőzést – tudtuk meg Dr. Prugberger Lászlótól. A szombathelyi háziorvos hozzátette: ennél is pozitívabb az a tapasztalata, hogy a tünetek messze nem olyan súlyosak, mint korábban, erősebb felsőlégúti infekció képét mutatják. – Mint minden egyéb betegségnek, ennek is lehetnek olyan szövődményei, amelyek kórházi kezelést, netalántán intenzív terápiát igényelnek, de jóval kisebb számban. Alá tudom támasztani azt, amit korábban virológusok nyilatkoztak: idővel enyhülnek a tünetek – magyarázta a szakember.

Forrás: Unger Tamás

A maszk használata egészségügyi intézményekben továbbra is kötelező, és mindenki másnak ajánlott, aki felsőlégúti tüneteket tapasztal. – Ezzel a másik embertársunkat védjük, és hozzájárulunk a fertőzés terjedésének csökkentéséhez. A megelőzés a legfontosabb, ezért a megfelelő és körültekintő fertőtlenítés minden esetben fontos, napi rutinná kell válnia – hangsúlyozta Dr. Prugberger László.

Szólt arról is, amíg van napsütés, addig a D-vitamin utánpótlás biztosított, az alapvitaminokat azonban már most ajánlatos szedni. Hamarosan újra becsengetnek, az óvodai, iskolai csoportok komoly gócpontjai lehetnek a fertőző betegségeknek. Szintén a megelőzés miatt javasolt a narancs, citrom, grépfrút, illetve az ezekben található vitaminok fogyasztása. A háziorvos a megfelelő folyadékpótlásra is figyelmeztet: napi 2,5—3 liter folyadék bevitele nagyban segít a felsőlégúti megbetegedések elkerülését.