Augusztus végére igazi színkavalkádba öltöztek a Vásárcsarnok standjai: a sárgálló paprika és kukorica, a pirosló paradicsom és őszibarack mellett megjelentek a zöld ötven árnyalatában pompázó káposztafélék, a lila köntösbe bújt szilva és a narancsló sütőtök is. Az egyik eladó úgy tapasztalja, még mindig a lecsó hozzávalói a legnépszerűbbek, egy másikuk azt mondja: aki a korábbi években megvette, az most is viszi a zöldségeket, gyümölcsöket befőzésre, tartósításra, savanyításra. Meglepő ugyanakkor, hogy a télre vonatkozó hírek ellenére sokan nem gondolkodnak ebben.

Az uborka és a paradicsom kilóját átlagosan 500, a fejeskáposztáét 400, a főzőtökét 800 forintért kínálják, míg egy kiló szilvát 500, nektarint 100, szőlőt – pirosat és fehéret is – 900 forintért lehet venni. Ott jártunkkor egy házaspár épp négy kiló almapaprikát vásárolt, fele édes, fele csípős arányban. Elmondták: a már jól bevált receptjük szerint úgy másfél kiló káposzta kell a megtöltésükhöz. Sorban állás közben találkoztunk egy fiatalemberrel is, aki textilzsákokat is hozott magával a bevásárláshoz. Bevallja, bár nem nagy piacra járó, most a hétvégi menü hozzávalóiért, köztük a húslevesbe való zöldségekért jött. Akárhol vásárol azonban, mindig magával viszi a szütyőket és abban viszi haza a zöldség- és gyümölcsféléket.

Molnár Istvánné már feldolgozva, üvegekbe zárva hozta el az idei termés javát

Forrás: Cseh Gábor

Molnár Istvánné már feldolgozva, üvegekbe zárva hozta el az idei termés javát: különböző lekvárok, csalamádé, sóska, darált pritaminpaprika sorakozott az asztalán. Elárulta: a föld, amelyen gazdálkodnak, már 110 éve a család birtokában van. Nem műtrágyázzák, de sokan kapálják, ezért jobban tartja a nedvességet. Az idei sláger az őszibaracklekvárja: az illata már messziről érződik, és egy kanál olyan belőle, mintha a friss gyümölcsbe harapott volna a fogyasztója. Aztán megmutatja az imént emlegetett talajban nevelt hagymáit is: szép egyformák, és úgy lehet félbe vágni őket, hogy nem esnek szét.

Jól megpakolta a táskáját egy sárvári házaspár: káposztát, tököt, padlizsánt, gyümölcsöket visznek haza magukkal. Azt mondják, a piacon vásárolt termék frissebb és finomabb, havonta néhányszor eljönnek ide bevásárolni.