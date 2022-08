Giczy József, a Mi Hazánk Mozgalom Vas megyei elnöke köszöntőjében jelezte, ez nem a baloldali összefogás és nem is a Fidesz rendezvénye, hanem a Mi Hazánk Mozgalomé. Azért hirdette meg a mai demonstrációt, mert a kormány a kevésbé jó intézkedésein nem változtatott, így a rezsidíjat érintő módosításokat és a kata-törvény megváltoztatását emelte ki. A rendezvényen kedd délután néhány tucatnyian jelentek meg.

- Nemcsak a megszorítások ténye felháborító, hanem az a mód is, ahogyan ezt a kormány bevezeti, ahogyan ezt a törvényt egy nap alatt az országgyűlésen keresztül verték – erről is beszélt Dúró Dóra, a párt országgyűlési képviselője. Majd a rezsidíj-változás kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az olyan családokat hozhat nehéz helyzetbe, ahol például két gyerek van és egy nagyszülő is a háztartásban él. Ők - a politikus szerint - nem férnek bele abba a fogyasztási átlagba, amit a kormány határként meghúzott.