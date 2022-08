A Katica Tábor húsz éve Szakos Ibolyának, az akkori Kőszegszerdahelyi Általános Iskola tanárának kezdeményezése volt, munkatársai Horváth Júlia, Kalamár Etelka és Orbán Róbert lettek. A táborokban összesen 105 gyerek vett részt azóta. Az évek során változott a helyszín: Patzán, a Katica Tanyán kezdődött a történet (innen a tábor neve), de megfordultak egyebek közt Nagybörzsönyben, Orfűn, Tihanyban, Döbröntén is.

Az idei jubileumi tábor egy sajátos időutazás volt; házigazdája a velemi illetőségű Lajos Anna (25) volt, aki egyike az első táborozóknak, és jelenleg az Őrségi Nemzeti Park környezeti nevelésért felelős munkatársa. Az egyetemi szakdolgozatát a Katica Táborok történetéről és az ott megismert módszerekről írta.

Szakos Ibolya, Lajos Anna és a katicatorta

Forrás: Kalamár Etelka

- Először hétévesen vettem részt Katica Táborban, ahova még középiskolásként is visszajártam, mert olyan értékeket, közösséget adott számomra, ami az életszemléletemet és a természetszeretet által a munkámat is meghatározta – tudtuk meg Lajos Annától, aki felidézte az egykori „katicás” szokásokat, játékokat, a táborzáró oklevelek jelentőségét, amelyeken a táboroztatók anno mindig személyre szabottan adtak értékelést. Ő a „gondoskodó”, „anyáskodó” állandó jelzőket kapta, és kiemelték, hogy „fűt-fát-bogarat megcsodál”, vagyis visszatekintve jól látszik, hogy ott volt benne mai személyiségének magja. A jubileumi táborba az egykori katicások elhozták emléktárgyaikat – köztük az okleveleiket is -, ebből kiállítást rendeztek.

- Különleges volt felfedezni, hogy bár kiröpültek azóta a szülői fészekből, ezeket a katicás okleveleket továbbvitték a felnőtt életükbe, vagyis fontosak ezek a tábori visszajelzések számukra. Volt, akinek nyolc darab is megvolt, és sorba rakva mutatja az egyéni fejlődést, ki miként segítette a másik gyereket vagy a kisebbet. Idén nemcsak a tábor résztvevői, de az egykori táboroztatók is kaptak ilyen oklevelet, és nekik szólt a hajnali katicavadászat is. A túrákkal tűzdelt programok között az egyik legnagyobb élmény a számháborúzás volt – mint régen -, mert felnőttként ritkán számháborúzik az ember.